Socorro lançará programação dos festejos juninos e Forró Siri 2023

A Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Semcult), convida a imprensa sergipana para participar da divulgação dos festejos juninos e do Forró Siri 2023. A programação será divulgada na próxima sexta-feira, 26, às 7h, no Centro Administrativo José do Prado Franco, localizado na Rua Antônio Valadão, s/n, sede do município.

O prefeito Padre Inaldo, bem como o secretário de Cultura, Natan Reis, estarão presentes no encontro com a imprensa. “Essa é uma das festas mais aguardadas pela população sergipana, especialmente pelos socorrenses, porque proporciona momentos de alegria. O Forró Siri é uma festa que reúne amigos e a família, que buscam diversão, mas também é um momento de garantir uma renda extra, um exemplo são os ambulantes, que encontram nos festejos uma oportunidade de garantir um dinheiro a mais. A festa em si também movimenta o comércio de Socorro porque, por exemplo, as pessoas querem garantir o look para o forró”, declarou Padre Inaldo.

Padre Inaldo falou sobre a programação. “Nós traremos para os festejos juninos e para o Forró Siri o que o povo gosta. Traremos atrações nacionais e locais, inclusive teremos atração que já esteve no Forró Siri em outras edições, que resolvemos trazer por ter sido muito pedida pela população socorrense”, revelou o gestor. Padre Inaldo também informou que a festa também dará oportunidade para os artistas da terra.