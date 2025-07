Socorro no Pedal: passeio ciclístico celebra os 161 anos da cidade com esporte e integração

Evento gratuito acontece no dia 20 de julho e promete reunir ciclistas de todas as idades pelas ruas do município

Como parte das comemorações pelos 161 anos de emancipação política de Nossa Senhora do Socorro, a Prefeitura promoverá no próximo sábado, 20 de julho, o passeio ciclístico ‘Socorro no Pedal’, com 18 km de percurso. O evento une saúde, lazer e espírito esportivo em um trajeto pelas principais vias do município, convidando moradores, ciclistas amadores e entusiastas de todas as idades a participarem dessa celebração sobre duas rodas.

A concentração será a partir das 6h30 da manhã, no Ginásio do SESI, próximo ao Shopping Prêmio. A largada está marcada para 7h, com entrega dos kits no local. Cada participante receberá uma camisa temática e um número, que servirá também para possíveis sorteios durante o evento.

O trajeto do passeio inclui um percurso por avenidas importantes da cidade como a Prefeito Humberto dos Santos, ligando o Distrito Industrial, o Fernando Collor e o João Alves, além da A 48, no Novo Horizonte, seguindo pela Coletora C e finalizando na orlinha do bairro São Brás, onde os ciclistas serão recepcionados com um café da manhã, sorteio de brindes e muito clima de confraternização.

A iniciativa, coordenada pela Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte (Sejesp), visa incentivar hábitos saudáveis, promover o uso consciente das vias públicas e aproximar ainda mais a população das festividades do mês de julho. A ação conta com o apoio da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) e grupos de pedal da região.

“A ideia é tornar a secretaria um motor de impulsão das práticas saudáveis no nosso município e, pensando dessa forma, idealizamos o Socorro no Pedal, para incentivar os socorrenses à prática esportiva, inaugurando um novo tempo na cidade urbana de nossa cidade, para que a gente possa utilizar melhor nossas ciclovias. Será um momento de lazer de confraternização, para todos aqueles que praticam ciclismo no dia a dia”, reforçou o secretário da Sejesp, Shelton Rocha.

Fonte: Assessoria de Comunicação