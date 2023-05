Socorro recebe certificado de inclusão do município no Mapa de Turismo Brasileiro

Nossa Senhora do Socorro ganhou um presente a nível nacional: a certificação do município no Mapa do Turismo Brasileiro. O certificado foi emitido, na última sexta-feira, 5, pelo Ministério do Turismo, por meio do Programa de Regionalização do Turismo. A inserção no mapa e a certificação reconhece a importância do município no cenário turístico sergipano e nacional, e ainda abre portas para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas ao setor.

Nossa Senhora do Socorro está incluso no mapa desde o ano de 2018, porém somente este ano o Ministério do Turismo emitiu a certificação após a adoção de uma série de medidas burocráticas de iniciativa da Secretaria Municipal de Turismo. O município seguiu os critérios estabelecidos pelo Ministério para participar do seleto grupo de municípios brasileiros que compõem o mapa, como a criação e atuação do Conselho Municipal de Turismo, que também passou a estar registrado no Sistema de Informações do Mapa de Turismo. A partir de agora, a gestão municipal irá criar projetos para serem encaminhados ao Ministério e dessa forma buscar captar recursos.

Com essa conquista, o município de Nossa Senhora do Socorro passa a ser prioridade para o Ministério do Turismo, possibilitando que Socorro possa pleitear recursos junto ao órgão federal. “Essa certificação é, antes de tudo, um reconhecimento dos esforços da gestão municipal para o crescimento do setor de turismo e do nosso município como um todo. Crescer nessa área significa aquecimento da nossa economia, é geração de emprego e renda para o nosso povo. Estou muito feliz com essa conquista, mas o trabalho não acaba por aqui, vamos continuar lutando e buscando recursos para investir ainda mais nesse setor”, declarou o prefeito Padre Inaldo.

O secretário Júnior Trindade, falou sobre a importância da certificação para o município e revelou um projeto que será lançado nos próximos dias, que vai ajudar a direcionar os turistas que desejam visitar o município. “Esse foi o primeiro passo, que foi muito importante para nós. O olhar que o prefeito Padre Inaldo foi primordial para essa conquista. Nosso olhar agora é de muita esperança para o setor no município, tanto que estamos trabalhando muito e, inclusive, muito em breve, estaremos lançando um site onde conterá os pontos turísticos, bares, restaurantes, equipamentos públicos e privados, além de mostrar a nossa cultura”, detalhou.

Socorro é um verdadeiro paraíso de belezas naturais. O município abriga, por exemplo, a Orlinha do São Braz, a Prainha do Porto, a Floresta Nacional do Ibura, os rios, além de hospedar a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

Fonte e foto assessoria