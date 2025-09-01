Socorro receberá seminário sobre proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital

O evento será promovido em parceria com a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República

A Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, em parceria com a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, realizará, na sexta-feira, 5, o seminário ‘Proteger e Educar Crianças e Adolescentes no Ambiente Digital’. O evento será no auditório do Centro de Excelência Profissionalizante Professora Neuzice Barreto, situado na avenida Perimetral, bairro Marcos Freire I, a partir das 8h.

O encontro, voltado para gestores e agentes públicos de todas as áreas que atuam diretamente com crianças e adolescentes, tem como objetivo promover o debate sobre a segurança de crianças e adolescentes no meio digital. Além disso, será divulgada a publicação ‘Crianças, Adolescentes e Telas – o Guia para Uso de Dispositivos Digitais’, cartilha do Governo Federal voltada para a conscientização sobre o tema.

Durante o evento, o público contará com palestras de especialistas, proporcionando diálogos e debates com os participantes. A iniciativa busca mobilizar os profissionais envolvidos na educação dos jovens e apresentar suporte técnico para a proteção de seus direitos. Também serão apresentados, durante a programação, os os guias e cursos do Ministério da Educação (MEC) disponíveis no Ambiente Virtual de Aprendizagem do MEC (Avamec).

Confira a programação:

8h – Café de boas-vindas

9h – Abertura com autoridades e apresentação dos temas

9h40 – Mesa 1: Apresentação do “Guia de Telas”, diálogo com especialistas com mediação, e perguntas e respostas da plateia.

Participantes da mesa: Dênis Rodrigues, senador Alessandro Vieira e Mirella Dornelas (Movimento Desconecta).

11h – Mesa 2: Apresentação das Diretrizes CNE para implementação de Educação Digital e Midiática nas escolas e da Estratégia Brasileira de Educação Midiática, fala de especialista, exemplo de boa prática local e perguntas e respostas do público.

Participantes da mesa: David Almansa, Daniel Lemos e Tatiana Aneas.

12h20 – Encerramento

