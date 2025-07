Socorro terá transformação do Guajará com investimento do Governo

A cidade ainda receberá diversas obras de infraestrutura, somando um investimento de mais de R$ 200 milhões

Nossa Senhora do Socorro vive um novo momento em sua história. Nesta sexta-feira, 4 de julho, o município recebeu a 51ª edição do programa Sergipe é Aqui e foi contemplado com um pacote robusto de investimentos do Governo do Estado que totaliza R$ 199.531.609,61, abrangendo saúde, infraestrutura, segurança, urbanização e mobilidade urbana. O ponto alto do evento foi a assinatura da autorização para o processo licitatório da obra de reestruturação do complexo Guajará e Santa Inês, uma demanda histórica dos socorrenses.

Dentre as assinaturas realizadas durante o evento, também se destacam as autorizações para início da execução de 20 mil m² de pavimentação granítica e 20 mil m² de pavimentação asfáltica, a ordem de serviço para construção da sede do 5º Batalhão da Polícia Militar, com investimento de R$ 8.841.529,72, em uma área de 4.666,12 m², com obra prevista para ser concluída até dezembro de 2027, com recursos do Orçamento Geral da União. Além das ordens de serviço para construção do novo acesso à maternidade e da sala de tomografia com necrotério no Hospital Regional de Socorro, com investimentos de R$ 261.734,35 e R$ 285.842,84, respectivamente e assinatura do Projeto de Lei Complementar que cria o Programa Municipal de Incentivo à Instalação de Data Centers.

O secretário municipal da Infraestrutura, Rosman Pereira, disse que os investimentos não só geram empregos e renda, como também promovem uma verdadeira revolução urbana. “O que vemos aqui é qualidade de vida sendo entregue. Socorro está em outra fase, uma fase de desenvolvimento acelerado e planejado”, pontuou.

Já o senador Alessandro Vieira destacou a importância do reconhecimento de Socorro como uma grande cidade: “Finalmente estamos vendo Nossa Senhora do Socorro sendo tratada como ela merece. São mais de 200 mil habitantes e, com esses investimentos, a cidade ganha estrutura, turismo, emprego e autoestima”, destacou.

Resgate da dignidade

Um sonho que se tornou realidade tem relação com os trabalhos realizados no Guajará e Santa Inês com a autorização para processo licitatório da obra de terraplenagem, pavimentação e drenagem, com investimento de R$ 139.142.502,70. Além da ordem de serviço para implantação do sistema de esgotamento sanitário do Guajará, a ser executado pela Iguá, avaliado em R$ 51 milhões.

O prefeito Samuel Carvalho reforçou a relevância das obras. “O Guajará sonha com isso há mais de 30 anos. Vamos instalar drenagem, abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto. Isso muda a vida das pessoas. E, somando os investimentos que o Governo do Estado já trouxe para cá, já são mais de R$ 155 milhões em dois anos e meio. Hoje, ultrapassamos a marca dos R$ 240 milhões”, reforçou.

De acordo com o governador Fábio Mitidieri, essa foi a maior edição do programa em volume de recursos. “É um investimento histórico que atende a uma demanda de décadas, especialmente no Guajará. Vamos trazer infraestrutura, saúde, dignidade e emprego para o povo socorrense. Tudo isso graças à parceria com a prefeitura e ao trabalho técnico das nossas secretarias”, destacou.

Aniversário

No dia 7 de julho, Nossa Senhora do Socorro celebra 161 anos de emancipação política. Para marcar essa data tão especial, a Prefeitura está preparando um mês inteiro de novidades e conquistas para a cidade e para a população. Além de receber o programa ‘Sergipe é Aqui’, a programação contará com assinaturas de ordens de serviço, entregas de obras, a tradicional corrida da cidade e muitas outras ações em comemoração ao aniversário do município.

Foto: Juracy Feitosa

Fonte: Assessoria de Comunicação