SORTEIO DEFINE AMBULANTES QUE ATUARÃO NO RASGADINHO E NAS PRIMEIRAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE ARACAJU

Sorteio define ambulantes que irão atuar no Rasgadinho e nas primeiras festividades do ani A Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), realizou nesta quarta-feira (26), o sorteio eletrônico das vagas para ambulantes cadastrados interessados em comercializar bebidas e alimentos durante o Rasgadinho e as primeiras festividades do aniversário da cidade.

O sorteio foi realizado na presença dos inscritos e transmitido pelo Instagram da Emsurb, garantindo transparência ao processo.

O presidente da Emsurb, Hugo Esoj, destacou sua identificação com os trabalhadores informais e a importância de garantir um processo justo: “Eu me identifico muito com vocês, pois durante toda a minha vida trabalhei de maneira informal. Fui camelô e sei como é viver essa realidade. Por isso,todo o nosso empenho para contemplar o máximo de pessoas possível. O nosso compromisso é garantir um processo transparente e justo, conduzido da melhor forma possível.”

O diretor de Espaços Públicos e Abastecimento da Emsurb, Bertulino Menezes, ressaltou que o sorteio foi uma etapa essencial para democratizar o acesso dos ambulantes ao espaço público de forma ordenada. “Buscamos garantir que todos os trabalhadores tenham oportunidades iguais de participação, permitindo que exerçam suas atividades com segurança e dentro das normas estabelecidas. Essa organização é fundamental para que os eventos aconteçam de maneira estruturada, beneficiando tanto os comerciantes quanto o público presente.”

Uma das ambulantes contempladas foi Marilene Conceição, que venderá na festividade em comemoração ao aniversário de Aracaju, na Orlinha do Bairro Industrial. Ela comemorou a oportunidade: “Agora que fui sorteada, é só alegria! Eram muitas pessoas concorrendo, e quando saio meu número fiquei muito feliz. A expectativa é vender muito, porque eu e minha mãe já trabalhamos há bastante tempo em festividades. Com certeza, será um sucesso!”.

Outra vendedora sorteada foi Cristiane Silva, que celebrou a conquista: “Ser sorteada é muito bom pra mim, porque eu queria muito trabalhar e já estava esperando por esse momento. Fiquei na expectativa por essas festas, e quando a gente é sorteada, a alegria é ainda maior”, comentou a comerciante que já possui vasta experiência no comércio informal em eventos.

Com o sorteio finalizado, os ambulantes contemplados devem comparecer na sede da empresa nesta sexta-feira, 28, para receberem a pulseira de identificação.

Foto: Ascom Emsurb