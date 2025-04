SSP divulga abertura de vagas para estágio nas áreas de Direito e Administração

A Secretaria de Segurança Pública de Sergipe divulga vagas de estágio para estudantes de nível superior nas áreas de Direito e Administração, para as delegacias das cidades de Nossa Senhora das Dores e Cumbe.

O cadastramento é gratuito, por meio de envio de currículo ao endereço eletrônico lucas.chagas@ssp.se.gov.br, com o título “CADASTRO DE CURRÍCULO – DIREITO” ou “CADASTRO DE CURRÍCULO – ADMINISTRAÇÃO”. O prazo de convocação é de um ano, conforme a necessidade e abertura de vagas na SSP.

Para a inscrição, o candidato deve estar devidamente matriculado, com frequência regular na instituição de ensino superior e cursando obrigatoriamente entre o 5º e o 7º períodos. No e-mail deve ser informada a disponibilidade de horário para trabalho.

A bolsa-auxílio ofertada para o cumprimento de 4 horas diárias presenciais (20 horas por semana) é no valor de R$ 600,00, com adição de vale-transporte no valor de R$ 9,00 e cobertura de seguro contra acidentes pessoais. O estágio terá vigência de 12 meses, podendo ser prorrogado até o limite máximo de dois anos, condicionado à comprovação de manutenção do vínculo acadêmico.

