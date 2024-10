SSP inicia Operação Eleições com ativação do Centro Integrado de Comando e Controle da Policia Militar

A Secretaria de Segurança Pública, por meio da Polícia Militar do Estado de Sergipe, iniciou oficialmente a Operação Eleições 2024 nesta sexta-feira, 4, com a ativação do Centro Integrado de Comando e Controle da PMSE. O Centro fica situado no Quartel do Comando Geral (QCG), no bairro Industrial, em Aracaju. Além disso, 120 equipes da Corporação foram deslocadas ao interior do estado para garantir a segurança do pleito.

“O nosso Centro Integrado de Comando e Controle foi ativado às 12h desta sexta-feira, com previsão de término até as 4h da segunda-feira, 7. Neste local acontece todo o gerenciamento da operação, onde temos 25 policiais empenhados diretamente para acompanhar as regiões militares de distribuição do policiamento. Foram 120 equipes deslocadas para o interior do estado”, citou o coronel PM Gilberto Melo, coordenador do planejamento das Eleições 2024.

As equipes que foram para o interior contam com coordenadores que já estão em contato com os juízes eleitorais das 29 zonas eleitorais, assegurando a manutenção da ordem. “Oficialmente nós damos início à Operação com essa ida das tropas especializadas, a apresentação dos coordenadores aos juízes eleitorais e a parte repressiva aos crimes eleitorais e incidentes de violência política, que porventura venham a acontecer. A PM está preparada com os demais órgãos da segurança que compõem a SSP, para dar uma solução ao problema”, finalizou o coronel Melo.

De acordo com o planejamento da PMSE, qualquer incidente relacionado à eleição será cadastrado no Centro. A partir daí as ocorrências serão tratadas e encaminhadas à equipe mais próxima de forma rápida, visando solucionar os problemas. O registro, por sua vez, ficará no painel de controle, de onde serão monitorados os atendimentos relacionados à eleição. A Operação segue até a madrugada da segunda-feira, 7.

Corpo de Bombeiros

A partir das 7h do sábado, 5, a Sala de Situação do Corpo de Bombeiros Militar também será ativada. O espaço funcionará no quartel dos bombeiros, com o objetivo de acompanhar os militares do CBM que trabalham nas eleições

“A nossa Sala de Situação vai ser instalada no nosso quartel central, para que possamos monitorar e acompanhar todos os nossos militares, dando apoio e agilidade no atendimento”, citou a tenente-coronel Carla Cristina, da assessoria de comunicação do CBMSE.

O Corpo de Bombeiros, além da segurança no local de votação, também atuará na atividade fim: o atendimento de primeiros socorros. “Todos os nossos militares estarão com um kit de primeiros socorros, para os casos em que seja necessária a atuação até a chegada de uma unidade de resgate”, completou a tenente-coronel.

Polícia Civil

No tocante à atuação da Polícia Civil nas Eleições 2024, as equipes estarão presentes em todos os municípios de Sergipe, com delegados e oficiais investigadores nas delegacias. Em Aracaju, além da Delegacia Plantonista e do DAGV, também funcionará a Delegacia de Turismo (Detur). Na Região Metropolitana funcionam a 5ª DM, a 11ª DM e a 12ª DM, em Nossa Senhora do Socorro e Barra dos Coqueiros e São Cristóvão, respectivamente.

No âmbito das eleições, a Polícia Civil trabalha nos crimes comuns e de forma suplementar em relação aos crimes eleitorais, apurados pela Polícia Federal. No município onde a Polícia Federal não estiver presente, caberá à Polícia Civil lavrar os procedimentos de crimes eleitorais que serão posteriormente encaminhados à Justiça e à delegacia para a continuidade das diligências.

Foto: Ascom SSP