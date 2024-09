SSP REFORÇA POLICIAMENTO EM FREI PAULO; BATALHÃO DE CAATINGA E FORÇA TÁTICA ATUARÃO NA CIDADE

Devido a casos recentes de brigas, vias de fato e lesões corporais provocadas entre grupos políticos do município de Frei Paulo, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) decidiu reforçar o trabalho preventivo na região freipaulistana, visando dar tranquilidade aos seus moradores. A partir dessa decisão, os trabalhos das Polícia Civil e Militar estão sendo intensificados na localidade.

Segundo o tenente-coronel Anselmo Pereira, comandante do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM), responsável pelo policiamento na cidade, o Comando do Policiamento Militar do Interior (CPMI) encaminhou tropas a Frei Paulo, para se somar ao efetivo local e intensificar a segurança na cidade. “O CPMI está enviando guarnições do Batalhão de Caatinga e o 3º Batalhão um efetivo da Força Tática”, citou o oficial.

Concomitantemente, a Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci) também monitora os casos e a delegacia local já instaurou vários inquéritos policiais, para responsabilizar pessoas, inclusive, que aparecem, em vídeos compartilhados, praticando crimes.

Disque-Denúncia 181 e 190

A SSP solicita à sociedade que, em caso de delitos motivados pela disputa política, denuncie pelos telefones 190, da Polícia Militar, ou 181, da Polícia Civil. A autoria das denúncias será mantida em sigilo.

Fonte SSP