Startup sergipana de educação é destaque em evento realizado pelo Sebrae Nacional

Na 1ª edição do NEon, o Geedu foi uma das empresas sergipanas selecionadas para participar da rodada de negócios com investidores internacionais

O Geedu, startup sergipana de gestão escolar, participou da primeira edição do NEon, já considerado um dos maiores eventos de inovação e empreendedorismo do Nordeste. Promovido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o encontro, que aconteceu nos dias 1 e 2 de junho, no Multicenter Negócios e Eventos, em São Luís, capital do Maranhão, foi criado com a proposta de viabilizar um ambiente de conexões favoráveis entre startups, empresas interessadas em inovação e investidores, a fim de proporcionar a união entre negócios e conhecimentos que possibilitem o impulsionamento do ecossistema regional.

O evento reuniu milhares de pessoas e contou com a presença de referências regionais e nacionais do ecossistema de startups, que compartilharam muito conteúdo, por meio de mentorias e palestras sobre desenvolvimento, inovação, tecnologia e empreendedorismo, além da promoção de networking, visando o aprimoramento da jornada empreendedora. Para a realização do Neon, o Sebrae contou com o apoio de parceiros e patrocínio de 24 empresas e instituições do segmento de startups do Brasil.

No evento, mais de 300 startups do Nordeste, aceleradas pelo Programa Startup Nordeste, estiveram reunidas para participar de uma feira de negócios realizada na programação. Destas, cerca de 20, entre elas, o Geedu, foram selecionadas para fazer parte de uma rodada de negócios com a participação de vários investidores internacionais, a exemplo de investidores da região Vale do Silício, situada na Califórnia, e do criador da tecnologia Alexa, assistente pessoal virtual.

Para a CEO do Geedu, Daiana Joice, ter participado desse evento foi muito importante, pois o Neon possibilitou uma atmosfera de inovação e empreendedorismo, oferecendo uma plataforma única para o compartilhamento de conhecimento, networking e oportunidades de negócio. “Estarmos lá nos permitiu ter um contato direto com outros empreendedores, profissionais e especialistas do setor. Nós trocamos experiências, aprendemos com as melhores práticas e identificamos tendências que estão moldando o futuro da educação e da gestão escolar”, disse.

Oportunidade

Daiana também falou sobre a emoção de ter o Geedu como uma das empresas sergipanas selecionadas, para participar da rodada de negócios. “Termos sido escolhidos, juntamente com a startup Fila Zero, também de Sergipe, para esse diálogo com investidores internacionais no NEon foi uma conquista significativa para nós. Essa oportunidade nos permitiu apresentar a Geedu a investidores experientes, que estão atentos às inovações do setor educacional”, destacou.

Também estiveram presentes o CIO do Geedu, Luan Bruno, e o CTO, Gilcley Carvalho. Para Luan, “Participar de um dos maiores eventos do Nordeste de inovação foi muito enriquecedor porque pudemos compartilhar com outras startups conhecimentos e trocar experiências vivenciadas em nossas práticas empreendedoras.”

Gilcley ainda acrescentou que “Essa oportunidade de diálogo com os investidores abre portas para novas parcerias e possibilidades de crescimento, além de fortalecer o ecossistema empreendedor de Sergipe, mostrando que temos empresas locais com soluções de qualidade e potencial para competir em nível global.”

Sobre o Geedu

O Geedu é um sistema escolar completo que melhora os processos da escola. Ele inclui um chatbot chamado Tia Duh, que usa inteligência artificial para automatizar a comunicação entre a escola e as famílias. Isso permite que os gestores tenham mais tempo e transforma a experiência dos pais dos alunos.

Fonte e foto assessoria