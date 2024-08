Sucesso de público, Caju Gastrô fomenta os setores de economia

O primeiro centro gastronômico de Sergipe está localizado no bairro Jardins, em Aracaju, e gera, em média, 225 empregos

Inaugurado há pouco mais de um mês, o primeiro centro gastronômico de Sergipe, o Caju Gastrô , localizado no bairro Jardins, em Aracaju, já se destaca como um importante polo de movimentação econômica na capital sergipana. Com capacidade para 750 pessoas sentadas, o centro gastronômico já atraiu aproximadamente 16 mil visitantes.

O sucesso reflete a diversidade de experiências culinárias oferecidas, que tem cativado moradores do bairro Jardins e arredores, além de turistas. Com 29 empresas em operação, o centro gastronômico impulsiona o comércio local e contribui para a valorização imobiliária da região.

“Com estabelecimentos exclusivos para cada nicho e isentos de concorrência interna, conseguimos entregar um mix amplo e variado de produtos. Com mais de 30 ideias de negócio diferentes, proporcionamos ao cliente uma experiência gastronômica diversificada. Além disso, oferecemos entretenimento e serviços que corroboram com o pleno desenvolvimento da região”, diz o presidente da Associação de Lojistas do Caju Gastrô, Marlon Bruno.

Mas o impacto positivo do Caju Gastrô não se restringe apenas à oferta diversificada de experiências culinárias. Ao escolher fornecedores locais e pequenos produtores, as empresas instaladas no centro têm fomentado a economia em Aracaju, gerando empregos e colaborando para o crescimento de outros setores. Segundo levantamento da Associação, foram gerados, em média, 125 empregos de forma direta, e mais de 100 de forma indireta.

“A parceria com pequenos produtores tende a se estender e muito em breve traremos feiras e festivais com a participação do médio e pequeno produtor, que hoje são nossos fornecedores diretos”, afirmou Marlon.

Valorização imobiliária

Segundo um estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA), a instalação de centros comerciais e econômicos pode elevar os preços de imóveis em até 30% nas áreas circunvizinhas. Esse efeito pode ser ainda maior em regiões previamente desenvolvidas, onde a demanda por imóveis residenciais e comerciais cresce rapidamente devido ao aumento das oportunidades de trabalho e ao fluxo de consumidores.

“O Caju Gastrô é um shopping gastronômico a céu aberto que atrai turistas e atende a demanda de moradores da região, instigando o entretenimento através da gastronomia. São 29 empresas comprando no comércio local e em pequenos produtores, fomentando a economia da nossa cidade e de municípios vizinhos”, pontuou o presidente da Associação de Lojistas do Caju Gastrô, Marlon Bruno.

Caju Gastrô

Localizado na Rua José Luiz da Conceição, n° 359, no bairro Jardins, próximo ao Centro Médico Jardim Europa e Jardim Escola Babyleu, o Caju Gastrô funciona diariamente das 17h às 23h.

Estão em funcionamento as seguintes operações: Le Crepe, Linguiças Germânia, Buffalo’s Steak and Burguer, Doceria Heleninha Rabelo, Magiare Pizzaria, Casa da Italiana, Macarrones, Go Sabores Clube, Casa Aho Comida Veggie, Delícias do Mar, Delícias do Cuscuz, Vó Maria Cozinha Regional, Pointts Pastel, Esfomeado Esfihas, Frutos de Goiás, Cervejaria Uçá, Milky Moo, Perrón Cocica Mexicana, Dogueria The Juli’s, Nako Sushi, Ara Petiscaria, Drink Me, Empório I4J.

Mais informações podem ser obtidas no perfil do Caju Gastrô nas redes sociais (@cajugastroaju) ou pelo email cajugastro@gmail.com.

Fonte e foto NV Comunicação