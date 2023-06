Sucesso de público, Festa do Catete impulsiona a economia rosarense

A Festa do Catete, a maior prévia junina de Sergipe, aconteceu de 16 a 18 de junho com muito forró e animação. Uma festa, que além do entretenimento, contribuiu para o fortalecimento da economia de Rosário do Catete, no Leste Sergipano.

A Festa do Catete tem como objetivo promover o fortalecimento da tradição junina, por meio da criação de oportunidades para artistas locais, regionais e nacionais. Este evento tem um papel fundamental no desenvolvimento da economia local, conforme afirmou o prefeito de Rosário do Catete, César Resende. “A cada ano a festa reforça o título de uma das grandes festas juninas de Sergipe. Toda uma estrutura foi planejada para recepcionar milhares de pessoas por noite, afinal, este evento também contribui com o fortalecimento do nosso comércio e do nosso turismo por meio da geração de empregos diretos e indiretos”, disse o prefeito.

“Toda a estrutura foi preparada para receber a população rosarense, visitantes e turistas para esta grande festa. Realizamos melhorias na área de eventos, para evitar o acúmulo de águas pluviais Na parte de segurança, contamos com segurança privada, policiais e agentes da guarda municipal. Além disso, contamos com rondas nas áreas adjacentes, disciplinadores e revista ao entrar na área de eventos, além do monitoramento por câmeras de reconhecimento facial”, acrescentou o prefeito.

O comerciante, José Francisco, não escondeu a satisfação de participar da Festa do Catete. “Neste ano foi fantástico, pois as vendas superaram as nossas expectativas, principalmente no sábado. Se eu tivesse 2 mil pastéis eu venderia tudo, tenho certeza!” destacou o comerciante.

Na primeira noite, a festa ficou por conta do rosarense, Zeca Agricultor; Banda Pegada das Antigas; Wallas Arrais; França Ex-Mastruz e Felipe Amorim. No sábado, a festa foi animada pela banda Raio da Silibrina, Pablo, Corisco do Trovão, Zezo e Zé Vaqueiro. Por fim, no domingo, a festa começou em General Maynard com o artista rosarense, Juninho Rodrigues. Em seguida, a cavalgada saiu em direção a Rosário do Catete animada por Willy Vaqueiro. No palco, Raquel dos Teclados, Liene Show e Cuscuz com Leite finalizaram a grande festa.

Por Keizer Santos

Foto: Secom