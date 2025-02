Sucesso de público marca Verão Sergipe 2025 na Barra dos Coqueiros

Quem foi à Atalaia Nova, na Barra dos Coqueiros, neste sábado, 15, pôde aproveitar a segunda noite de shows musicais da quarta etapa do Verão Sergipe 2025. Assim como na sexta-feira, 14, o evento foi marcado por uma programação eclética, incluindo o reggae, o rock nacional, a música latina e o samba. A pluralidade musical garantiu o sucesso de público à festa, que contou com a presença de milhares de pessoas. No domingo, 16, o Verão Sergipe na Barra dos Coqueiros tem continuidade com a programação esportiva durante o dia.

O governador Fábio Mitidieri marcou presença na segunda noite do Verão Sergipe 2025 na Barra dos Coqueiros e destacou a energia vibrante do público. “Estamos na quarta semana do Verão Sergipe, é gratificante ver a alegria dos sergipanos e turistas aproveitando o evento com segurança e tranquilidade. Foi mais uma noite memorável, e o público já pode se preparar para o próximo fim de semana na Caueira, pois ainda temos muito Verão Sergipe pela frente”, afirmou.

Quem abriu a noite de shows foi a banda sergipana de reggae Reação, veterana do Verão Sergipe, que embalou o público com canções que abordam questões sociais e fé. O vocalista do grupo, J. Moziah, contou que se apresentar no evento, especialmente na Barra dos Coqueiros tem um significado especial, visto que o município foi cenário dos primeiros ensaios deles.

“A história da Reação se confunde com a desse festival, porque desde o início que a gente participa ativamente. Para nós, é uma honra e uma satisfação imensurável estar aqui na Barra dos Coqueiros, o município onde nós começamos também a nossa história, antes de migrarmos para o Santos Dumont, lá em Aracaju. Pertinho de onde tudo começou, que é o litoral; a gente ensaiava de manhã, ia tomar um banho de mar, voltava e ensaiava de noite. É uma grande alegria, um reencontro espiritual. É muito bom estar tocando em casa”, recordou o artista.

Seguindo a programação, a banda mineira de rock Pato Fu apresentou alguns dos principais sucessos dos mais de 30 anos de trajetória musical. O grupo já conquistou o Grammy Latino, vendeu discos de ouro e é especialmente lembrado pelas canções em trilhas sonoras de novela. A vocalista Fernanda Takai revelou que ficou feliz por saber da pluralidade musical da noite, característica que é uma marca registrada da banda, e pela oportunidade de se apresentar em um local inédito.

“É muito gostoso para a gente continuar se apresentando com esse tempo todo de carreira, justamente numa noite tão variada musicalmente. Acho que o Pato Fu tem isso; a nossa música vai se encontrando com músicas diferentes, com bandas diferentes, então que bom estar aqui hoje nesta noite. Além disso, é a primeira vez que a gente vem à Barra dos Coqueiros, que a gente não conhecia, então é legal também sair um pouquinho do eixo”, ponderou a cantora.

Uma das atrações mais aguardadas da noite foi o grupo soteropolitano BaianaSystem, também ganhador do Grammy Latino, que ao longo dos últimos anos consolidou um público numeroso e fiel em terras sergipanas. Conhecidos pela pluralidade e versatilidade musical, o grupo, como de costume, tirou o público do chão com seus ritmos latinoamericanos e afro-brasileiros. O vocalista da banda, Russo Passapusso, indicou que a participação no Verão Sergipe reflete suas ligações com o estado. “Eu tenho família aqui, então para mim fica muito dentro do processo familiar. Tem muitos artistas daqui que a gente gosta bastante. A banda Reação, de reggae, que a gente respeita muito, e tocar no palco que eles tocaram para a gente é o maior prazer”, colocou.

A noite foi encerrada com o show do cantor de samba e pagode Dilsinho. Diretamente do Rio de Janeiro, o artista se apresenta no Verão Sergipe pela segunda vez consecutiva e, mais uma vez, emocionou o público com suas músicas românticas. “O verão é um momento onde a galera está quente, e a gente fica feliz em poder representar hoje o pagode mais uma vez. Agradeço a todo mundo que veio ao Verão Sergipe. Que bom que a gente pôde voltar”, comentou o músico.

Sucesso de público

O Verão Sergipe na Barra dos Coqueiros foi marcado pelo sucesso de público nas duas noites de evento. Umas dessas pessoas foi o maquiador Victor Matheus, que aproveitou a passagem do Verão Sergipe pelo município onde mora para curtir o show de Dilsinho. Ele chegou cedo e não escondeu a animação com sua primeira experiência no evento. “Estou vindo pela primeira vez hoje e estou amando. Estou achando maravilhosa a minha primeira vez no Verão Sergipe, uma experiência maravilhosa. Estou gostando bastante da estrutura, está bem linda, tudo bem distribuído. Está incrível”, elogiou.

Também teve quem veio de longe para curtir o Verão Sergipe. Fã de BaianaSystem, a psicóloga Tainara Brito não pensou duas vezes e viajou de Maceió (AL) até a Barra dos Coqueiros para acompanhar a banda mais uma vez. Ela revelou que vai aproveitar a oportunidade para visitar alguns pontos turísticos da região metropolitana. “A gente é muito fã de Baiana System e persegue eles pelo Nordeste. O evento está tranquilo, bem organizado, bem legal, bonito. E amanhã reservei o dia para conhecer o Museu da Gente Sergipana”, disse a turista .

O amigo dela, o engenheiro Mateus Fonseca, de São Miguel do Aleixo (SE), também aprovou a organização, a estrutura e a segurança do evento. “Eu vim pra curtir o Verão Sergipe, aproveitar a festa, principalmente BaianaSystem. É um evento bacana, muito bem organizado, seguro, bem policiado também, em todo lugar dá para ver que o policiamento está bem posicionado”, destacou.

Teve ainda quem aproveitou o Verão Sergipe para curtir ao lado da família. É o caso da agente comunitária Wilma Barbosa, de Maruim, que já tem o costume de frequentar o evento com os familiares. “Viemos ontem, foi uma noite maravilhosa, os shows foram perfeitos, e hoje está muito bom também. Estou gostando muito da organização. A localização também está muito boa, e notei algumas melhorias em comparação ao ano passado, como o som, que está bem bacana. É uma festa muito agradável”, considerou.

Verão Sergipe

O Verão Sergipe é uma realização do Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e Secretaria de Estado da Comunicação (Secom), com patrocínio do Banese Card e da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) e apoio das prefeituras de Pacatuba, Canindé de São Francisco, Pirambu, Barra dos Coqueiros, Itaporanga d’Ajuda e Estância, Energisa e Eneva.

Foto: Arthuro Paganini