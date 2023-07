Sucesso dos 60 dias de festejos consagram SE como ‘País do Forró’

Eventos realizados pelo Governo de Sergipe em junho e prorrogados em julho incrementaram o turismo e movimentaram a economia do estado

Sergipe retomou para si o título de ‘País do Forró’. E o fez em grande estilo quando anunciou e promoveu mais de 30 dias ininterruptos de muita festa durante o mês de junho nos quatro cantos de Aracaju. Destaque para o Arraiá do Povo, evento que levou multidões, todas as noites, para a Orla da Atalaia, o que confirma o sucesso da iniciativa do Governo de Sergipe com a retomada da programação da mais tradicional festa popular do estado.

Mais do que entretenimento e diversão, os festivos promovidos pelo Governo do Estado neste 2023 movimentaram intensamente a atividade econômica ligada às artes, pois centenas de artistas locais, entre bandas, trios pé de serra, quadrilhas juninas e grupos folclóricos, foram beneficiados. O segmento turístico também registrou incremento em vários níveis, desde a hotelaria, bares e restaurantes, passando por vendedores ambulantes, motoristas de aplicativo, taxistas e guias de turismo. Ou seja, as pessoas que vivem da atividade turística foram beneficiadas.

Para o presidente da Associação de Bares e Restaurantes de Sergipe (Abrasel/SE), Bruno Dórea, por exemplo, os festejos em Sergipe propiciaram crescimento no número de empregos no segmento de bares e restaurantes, mesmo que de forma temporária. “A Vila do Forró ganhou novos ares e deu ênfase a esse período não apenas devido à programação artística e cultural, mas, também, pela valorização na área destinada à estrutura de restaurantes”, ressaltou.

Vale destacar que o turismo cultural, que tem como ponto alto os festejos juninos, ganhou incremento ainda maior quando a Vila do Forró, área externa do Arraiá do Povo, foi mantida em funcionamento durante o mês de julho, um fator-surpresa para visitantes e turistas de outros estados que enalteceram a novidade. Contabilizou-se um total de 60 dias de festas, cultura e tradição no estado.

Ressalte-se ainda que a decisão do governador Fábio Mitidieri de estender os festejos por mais 30 dias agradou a todos os que vivem da atividade turística, porque deu mais oportunidade de incremento e movimentação econômica em julho, que é um período de baixa temporada. “Os festejos que celebram Santo Antônio, São João e São Pedro em Sergipe foram um sucesso, e o Governo do Estado, que prioriza o turismo e que tem como objetivo maior a geração de empregos e renda, agradece a todos os atores envolvidos. Ano vem tem mais, com a certeza de que o Arraiá do Povo será ainda maior, mais organizado e melhor do que foi este ano”, declarou o secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco.

Neste domingo, a Vila do Forró chega ao final em 2023, mas já com data marcada para o retorno: em 1º de junho de 2024, com uma programação ainda mais diversificada e que valoriza os artistas sergipanos e o forró nos mais variados estilos.

