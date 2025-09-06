SUPERINTENDENTE DO DNIT ANUNCIA OBRAS IMPORTANTES PARA NEÓPOLIS DURANTE ENTREVISTA NA RÁDIO NEÓPOLIS FM

Na tarde desta quinta-feira (05), o superintendente do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) em Sergipe, Halpher Luiggi, concedeu entrevista ao programa Resumo Geral, da rádio Neópolis FM, apresentado pelo radialista Fernando Cabral.

Durante a conversa, Halpher Luiggi atualizou a população sobre o andamento da tão esperada obra da ponte que ligará Neópolis a Penedo (AL). O projeto, que representa um marco na integração entre Sergipe e Alagoas, segue em ritmo considerado satisfatório pelo DNIT, e continua sendo uma prioridade para o órgão federal.

Além disso, o superintendente anunciou em primeira mão a reforma da BR-349, rodovia que liga a BR-101 até as margens do Rio São Francisco, em Neópolis. Segundo ele, a licitação da obra foi realizada nesta semana, e a expectativa é de que a ordem de serviço seja assinada nos próximos quinze dias, possibilitando o início dos trabalhos ainda neste mês de setembro.

“É uma obra muito aguardada pela população de Neópolis e região, pois vai melhorar significativamente o acesso e a trafegabilidade, especialmente para o escoamento da produção agrícola e o turismo local”, destacou Halpher Luiggi.

A entrevista repercutiu positivamente entre os ouvintes e moradores da região, que veem nas ações do DNIT um avanço importante para a infraestrutura e o desenvolvimento econômico do Baixo São Francisco.

Matéria Neópolis FM – Foto – assessoria de imprensa do DNIT