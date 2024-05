SUPERINTENDENTE DO DNIT, HALPHER LUIGGI, DIZ NA ALESE QUE A DUPLICAÇÕES DE BRS ESTÃO EM ANDAMENTO

A Assembleia Legislativa de Sergipe recebeu, nesta terça-feira (7), a visita do superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Halpher Luiggi. Foi realizada uma palestra sobre a malha viária federal no estado.

Sob propositura do deputado Luciano Bispo (PSD), o assunto principal foi a duplicação das Brs 235, de Aracaju ao município de Itabaiana, e 101, entre o município de Estância e a divisa com a Bahia. O parlamentar explicou a importância do tema para a população da região, como forma de garantir o melhor acesso.

“A intenção é sabermos mais sobre a duplicação da BR 235, que é o sonho de nós todos. Nós queremos ouvir a palavra dele, oficialmente, como anda o projeto, para se discutir mais e, se pudermos, irmos até uma esfera maior para se provar que Itabaiana e Aracaju já está mais do que precisando duplicar. Nós temos a ida e vinda de 21 mil carros diariamente, em média, 12 mil carros já exige a duplicação, então nós já estamos superultrapassados”, afirmou.

Halpher Luiggi contou que o objetivo da palestra foi fazer um raio x de tudo que está acontecendo na malha rodoviária federal no estado. Entre os trabalhos em andamento estão, na BR 101, a conclusão da duplicação no eixo norte e o início da duplicação entre as cidades de Estância e a divisa com a Bahia, e na BR 235, a duplicação entre Aracaju e Itabaiana, além da construção da ponte entre Alagoas e Sergipe que está em andamento.

“Para a BR 235, tem os cronogramas da burocracia, então a gente está contratando o projeto, em 2025 será elaborado o projeto e licitada a obra para que se inicie as intervenções no início de 2026”, acrescentou o superintendente.

Ele lembrou que a obra está no programa de aceleração do crescimento, por isso não vão faltar recursos financeiro e sua conclusão deve ocorrer em 2028. Já na BR 101, mais oito quilômetros da duplicação serão entregues no segundo semestre deste ano e a conclusão está prevista para até o final de 2025, enquanto o trecho sul tem contratação para ser realizada ainda em 2024 e o início das obras será em 2025.

A palestra foi realizada durante o grande expediente da sessão plenária da Assembleia Legislativa de Sergipe.

Foto: Jadilson Simões

Por Wênia Bandeira