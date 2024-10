Supervendas reúne cerca de 60 atacadistas e varejistas em Aracaju

Num retorno imponente após nove anos, o Supervendas Sergipe deu início na tarde de ontem, 9, à oitava edição com homenagens, diversidade de produtos, tecnologia e oportunidades únicas de negócios. Realizado pela Associação Sergipana dos Supermercados (Ases), o Sistema Fecomércio-Sesc-Senac e o Sindicato Atacadista e Distribuidor de Sergipe (Sincadise), o evento acontece até sexta, 11, das 15h às 21h, no Centro de Convenções AM Malls.

Com cerca de 60 estandes, praça de alimentação e um ambiente aconchegante para as palestras, o Supervendas Sergipe teve o primeiro dia marcado pelo sucesso de público e aprovação de expositores. “Certamente essa edição é histórica, não somente pelo retorno, mas pelo novo formato e estrutura, sendo comparada às grandes feiras que acontecem pelo Brasil. Estamos muito felizes e honrados com essa abertura, em que homenageamos os idealizadores do Supervendas e agora vamos aproveitar ao máximo esses três dias para o fechamento de bons e grandes negócios”, destacou o presidente da Ases, Bruno Ferreira.

Representando o pai, o empresário Juliano César, sócio-administrador do Grupo Fasouto e ex-presidente do Sincadise, a jovem empresária Fernanda Fasouto recebeu a placa comemorativa em reconhecimento à importância do evento para a economia do estado. “Eu agradeço a Ases, Fecomércio e Sincadise pela homenagem ao meu pai, Juliano Souto, que, juntamente do Pradinho e Hugo França idealizaram esse evento há 15 anos e agora vivemos a oitava edição. E estamos marcando presença com ofertas imperdíveis”, disse Fernanda Souto.

Negócios

Com uma diversidade de produtos que vão desde a indústria alimentícia, produtos de limpeza e bebidas, até modernos equipamentos, veículos e seguros, o Supervendas Sergipe é destinado a todos que possuem estabelecimento comercial e até mesmo quem pensa em empreender. “O objetivo principal da feira são as negociações diferenciadas que os expositores estão apresentando. O evento possibilita conhecer novidades, inovações tecnológicas e tornar-se parceiro de diversas marcas. Mesmo que não tem um

CNPJ pode conhecer esse mundo dos negócios e pensar em empreender futuramente. É, sem dúvida, uma grande oportunidade de fechar bons negócios” , ressaltou o presidente da Ases, Bruno Ferreira.

Fonte e foto assessoria