Surto de catapora deixa cerca de 500 alunos sem aula em São Cristóvão

As aulas na escola municipal de ensino fundamental Dr. Martinho de Oliveira Bravo, em São Cristóvão, estão suspensas até está sexta-feira (22) devido a um surto de catapora. Cerca de 500 alunos foram afetados e até agora, 17 casos foram confirmados.

De acordo com a Prefeitura de São Cristóvão, a notificação dos casos ocorreu na última segunda-feira (18). Uma equipe técnica iniciou medidas de controle, incluindo a distribuição de termos de autorização aos pais e responsáveis para verificar a situação vacinal dos estudantes.

As medidas de controle foram iniciadas na noite da última segunda-feira e, após autorização dos pais ou responsáveis, uma equipe da SMS iniciou a ação de bloqueio vacinal, na quarta-feira, contemplando alunos e professores sem registro da vacina ou com esquema incompleto.