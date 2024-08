Taça Governador de Natação 2024 reúne mais de 200 atletas no Parque Aquático Zé Peixe

Neste final de semana, o Parque Aquático Zé Peixe, em Aracaju, foi palco de mais uma edição da Taça Governador de Natação. Chegando a sua 17° competição, a Taça é um dos eventos mais aguardados do calendário esportivo regional. Este ano, mais de 200 atletas de Sergipe, Bahia, Alagoas, Pernambuco e Rio Grande do Norte se reuniram para disputas em várias categorias.

Sergipe, anfitrião da competição, esteve representado pelas equipes Nad’Art, L4 Team, Sergipe e Agitação, que demonstraram um excelente desempenho ao longo do torneio, reafirmando a força do estado na natação regional. “Estamos muito felizes com a participação e os resultados de Sergipe. A presença de mais de 200 atletas de cinco estados brasileiros demonstra a crescente importância e prestígio da competição. É com grande alegria que vemos a participação de nadadores que contribuíram para o alto nível das disputas. Nossos atletas deram um verdadeiro show na piscina e mostraram que estamos crescendo cada vez mais no cenário da natação”, afirmou Mariana Dantas, Secretária de Estado do Esporte e Lazer (Seel).

Durante a 17ª Taça Governador de Natação, o talento dos atletas sergipanos ganhou destaque não apenas pela excelência nas competições locais, mas também pela recente convocação de dois nadadores para representar o Brasil na Copa Pacífico de Natação, que será realizada na Bolívia, em Santa Cruz de La Sierra, de 5 a 11 de novembro. Entre os convocados estão Rafael Aguiar e Octávio Gouveia, ambos membros das equipes locais que competiram na Taça Governador. Eles foram selecionados pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) devido ao desempenho em competições regionais e nacionais ao longo do ano. A participação dos sergipanos na Copa Pacífico marca um momento significativo para a natação sergipana, mostrando que o estado está se tornando um celeiro de talentos no cenário esportivo nacional. Os atletas expressaram grande emoção e responsabilidade por representar o país em uma competição internacional. “Vestir a camisa da Seleção Brasileira e competir em um evento internacional é algo pelo qual venho me preparando há anos. Estou muito grato a todos que me apoiaram nessa jornada, especialmente minha equipe e minha família’’, declara Octávio. “Estou ansioso para esta nova experiência e para competir ao lado de alguns dos melhores nadadores do continente. Será uma grande oportunidade de aprendizado e crescimento. Darei o meu melhor para trazer bons resultados para o Brasil e para Sergipe”, acrescenta Rafael.

A convocação não só destaca o nível dos atletas sergipanos, mas também coloca a natação do estado em evidência, inspirando novos talentos a seguir o mesmo caminho e a sonhar com oportunidades no cenário internacional. Um dos destaques da 17ª Taça Governador de Natação foi a participação de atletas de fora de Sergipe, como é o caso de Afonso Alexandre, representante da Fênix Nadar, do estado de Alagoas. Em sua declaração, Afonso compartilhou sua experiência positiva e suas impressões sobre o evento. “Minha meta é melhorar alguns índices neste campeonato. Consegui quebrar o recorde alagoano dos 250 metros e conquistei três medalhas de ouro. Melhorei meus tempos e estou muito satisfeito com a realização do regional aqui em Sergipe, que é próximo do meu estado’’, declara Afonso.

“Participar da Taça Governador de Natação foi uma experiência incrível. O nível de competição foi extremamente alto e a organização do evento foi impecável. O Parque Aquático Zé Peixe oferece uma infraestrutura excelente, que favorece um desempenho de alta qualidade. A hospitalidade e o apoio recebidos por parte dos organizadores e do público local foram notáveis e contribuíram para uma competição memorável’’, conta o treinador da Fênix Nadar, de Alagoas, Henrique Costa.

Kauan Azevedo, atleta sergipano, também comentou sobre a importância de eventos regionais como este para a evolução do esporte. “Competições como a Taça Governador são fundamentais para o desenvolvimento dos atletas e para o fortalecimento das relações entre os estados. Elas oferecem uma plataforma valiosa para que possamos medir nosso progresso e buscar novas metas. Estou muito agradecido pela oportunidade de competir aqui e espero retornar em futuras edições’’, afirma Kauan.

O Presidente da Federação de Natação de Sergipe, Aragão, expressou grande satisfação com o sucesso do torneio. Em suas palavras, o líder destacou a importância do evento para o desenvolvimento da natação no Nordeste e para a promoção do esporte em nível regional. “É com imenso orgulho que observamos a realização de mais uma edição da Taça Governador de Natação. Este evento não apenas celebra o talento e a dedicação dos nossos atletas, mas também reafirma o compromisso da nossa Federação em promover e incentivar a prática da natação”.

Aragão também ressaltou a importância do trabalho em equipe e da colaboração entre as diferentes partes envolvidas na organização do evento. “O sucesso da competição é resultado do esforço conjunto de atletas, treinadores, árbitros, voluntários e da equipe de organização. Agradecemos a todos que contribuíram para tornar esta edição um grande sucesso e continuaremos a trabalhar para oferecer oportunidades cada vez melhores para os nossos atletas”.

Taça Governor de Natação

A Taça Governador é um evento anual, que atrai atletas a partir dos 9 anos de idade, promovendo o incentivo ao esporte desde cedo. Com disputas em diferentes categorias, a competição celebra a natação e reforça a importância de eventos como este para o desenvolvimento esportivo da região. Além das medalhas, o evento é uma oportunidade para fortalecer a integração entre atletas de diversos estados, proporcionando experiências valiosas, tanto dentro quanto fora das piscinas. ‘’ Estamos empenhados em continuar apoiando e incentivando o esporte em nosso estado e em toda a região, e esperamos que a Taça Governador de Natação continue a ser um marco no calendário esportivo, promovendo a saúde, a competição saudável e a camaradagem entre os participantes’’, completa a secretária da Seel Mariana.