TAHTO INAUGURA NOVA UNIDADE EM ARACAJU E PROJETA INVESTIMENTO DE R$ 10 MILHÕES NO ESTADO DE SERGIPE

Aracaju acaba de ganhar uma nova unidade da Tahto, uma das maiores empresas de CX (Customer Experience) e BPO (Business Process Outsourcing) do Brasil. A projeção da empresa é investir R$ 10 milhões no estado nos próximos 3 anos. Presente na capital sergipana desde 2021, a nova operação, inaugurada oficialmente nesta quinta-feira (8/5), já funcionava parcialmente desde fevereiro e agora passa a atuar em plena capacidade. Cerca de mil profissionais já foram contratados e a estimativa é que sejam gerados, no total, 1.500 empregos diretos e indiretos na região. Estiveram presentes à cerimônia de inauguração o CEO da Tahto, Luís Ricardo Ferreira, e o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Dilermando Junior.

A nova estrutura marca um passo importante na expansão da companhia para a região Nordeste, com forte potencial de crescimento, mão de obra qualificada e demanda crescente por serviços de atendimento ao cliente. A unidade conta com 300 posições de atendimento, salas de reunião e treinamento, além de ambientes dedicados à socialização dos colaboradores.

“Essa inauguração em Aracaju reforça o compromisso da Tahto com o desenvolvimento regional e com a expansão da nossa operação. Escolhemos a capital sergipana por seu potencial estratégico, capital humano qualificado e ambiente favorável à inovação. Este novo site é mais um passo no nosso plano de crescimento, conectando pessoas e tecnologia para entregar experiências cada vez mais eficientes e humanizadas aos nossos clientes”, afirma Luís Ricardo Ferreira, CEO da Tahto.

O novo site opera com atendimento 100% presencial, mas integra uma estrutura híbrida já existente da Tahto na cidade, que inclui células remotas e presenciais. A unidade vai atender empresas dos setores de energia e conectividade e a expectativa é que, em breve, atenda também novos clientes que estão em fase final de negociação com a empresa.

Em agosto, está prevista a inauguração de mais uma nova unidade da Tahto no Nordeste. Com presença em 19 estados, a Tahto segue consolidando sua posição como uma das principais empresas de CX e BPO do país, combinando tecnologia, eficiência e proximidade para impulsionar o relacionamento entre marcas e consumidores.

