Tamo Junto Aracaju: SMTT leva serviços para a população do bairro Industrial neste sábado

No próximo sábado, 20, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Aracaju (SMTT) estará presente na segunda edição do projeto “Tamo Junto Aracaju”, promovido pela Prefeitura. O evento acontece das 8h às 13h, na Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Dom José Vicente Távora, no bairro Industrial. A ação tem como propósito aproximar os serviços públicos da população, levando atendimentos diretos às comunidades da capital.

Durante o evento, a SMTT estará à disposição dos cidadãos com uma série de serviços, entre eles: atendimento da Ouvidoria, emissão imediata do Cartão de Estacionamento para idosos e gestantes, orientações sobre autos de infração, informações sobre recursos de multas e transferências de pontuação da CNH. Também será possível realizar o cadastro no Programa Atende, que oferece transporte gratuito a pessoas com deficiência, garantindo mais mobilidade e inclusão.

Ainda durante o projeto “Tamo Junto Aracaju”, a SMTT prestará informações sobre o cadastramento das pessoas com deficiência no Programa Atende, serviço de transporte gratuito destinado a esse público, a fim de garantir sua mobilidade urbana. No programa, podem ser cadastradas pessoas com deficiência mental, visual, auditiva, além de indivíduos com TDAH, TEA, fibromialgia, entre outras condições.

O grupo Cones de Teatro realizará uma mini escolinha na sala e apresentará esquetes educativas, com o objetivo de orientar de forma lúdica. Entre os personagens estão a “Zebradinha”, guardiã da faixa de pedestres; a “Senhorita Placas”; e o “Semaforildo”. A proposta é que, desde cedo, as crianças compreendam as regras de trânsito e se tornem futuros condutores conscientes.

A consultora técnica da SMTT, Selma Dantas, destaca a expectativa do órgão para a iniciativa da Prefeitura. “Nesta segunda participação, estamos com grande expectativa para o ‘Tamo Junto Aracaju’. Mais uma vez, levaremos serviços essenciais à população, com o objetivo de gerar impactos positivos para a região”, explicou.

Foto: Ascom/SMTT