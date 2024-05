Tapetes vão ornamentar ruas para festejar Corpus Christi em São Cristóvão

No dia 30 deste mês, a comunidade católica comemora a solenidade de Corpus Christi, uma festa que acontece 60 dias após a Páscoa e celebra o sacramento do corpo e sangue de Jesus Cristo. na cidade de São Cristóvão, além da procissão e missa, a Fundação Municipal de Cultura e Turismo João Bebe Água (Fumctur) está colaborando com a equipe organizadora do evento, a igreja e os voluntários para preservar a tradição centenária da criação dos tapetes que cobrem nove ruas do Centro Histórico para a passagem da imagem do Santíssimo, que é adorado pelos fiéis durante a procissão.

Os tapetes, que juntos formam mais de 1000 metros serão confeccionados usando materiais como maravalha, pó de serra, sal grosso, pó de café, cascos de sururu e massunim, anilinas e pó xadrez, além de tapetes artesanais feitos com tecido e bordados. Os desenhos dos tapetes incluirão símbolos que abordam temas importantes e urgentes na sociedade, como sustentabilidade, energias renováveis, educação, meio ambiente, redução das desigualdades, além do símbolo da Unesco e outras ilustrações criativas dos colaboradores, além de elementos que retratam a fé. A gestão municipal contribuiu com cerca de 10 toneladas de sal, transporte de insumos e apoio logístico para a viabilização da celebração.

A população sancristovense se prepara visando confeccionar os tapetes

A confecção dos tapetes começa às 5 horas e deve ser concluída até às 14 horas, portanto antes da missa. A participação da comunidade é fundamental para essa tarefa e centenas de pessoas entre moradores de São Cristóvão e turistas se juntam todos os anos para a confecção. A missa será realizada às 15h no Largo da Matriz e ao finalizar a celebração os fiéis seguirão em procissão pelas ruas onde estarão os tapetes.

Na ordem, os locais por onde o Santíssimo e os fiéis passarão são: Rua Tobias Barreto, Praça do Carmo, Rua Messias Prado, Rua Eng. Botto de Barros, Almirante Amintas Jorge, Largo do Rosário, Rua do Rosário, Rua Coronel Erundino Prado, Praça São Francisco, Ivo do Prado e por fim o retorno à Praça da matriz para a finalização da celebração religiosa.

Uma tradição da Cidade Mãe

A tradição dos tapetes de Corpus Christi tem raízes europeias e foi trazida ao Brasil na época da colonização. Para a Igreja Católica, essa prática remete à recepção de Jesus em Jerusalém, quando as pessoas cobriram as ruas com ramos e mantos para a passagem do Messias.

O prefeito sancristovense Marcos Santana(MDB) destaca a importância do evento para o calendário turístico e cultural da cidade. “O nosso esforço é sempre de incentivar e apoiar as manifestações que estão ligadas às nossas tradições culturais, para preservar a nossa história e ao mesmo tempo atrair turistas e gerar renda para a nossa cidade”, pontuou o prefeito.

Para Paola Santana, presidenta da Fumctur, o Dia de Corpus Christi é considerado um dos eventos de grande importância no calendário da cidade, a gestora também reforça que desde o início da gestão houve a preocupação em manter vivas as tradições. “São Cristóvão tem um perfil de tradição religiosa e essa celebração não teria como ficar de fora. Através de parceria com a arquidiocese conseguimos realizar esses eventos, a exemplo da romaria de Senhor dos Passos e o dia de São Cristóvão, que é o padroeiro dos motoristas”, explicou.

Fonte e foto: PMSC