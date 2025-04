Tarifa do transporte intermunicipal é reajustada e o valor mais barato é R$ 5,20, e a mais cara R$ 50,50

Tarifa do transporte intermunicipal é reajustada; o valor mais barato é de R$ 5,20, e a mais cara é de R$ 50,50

O Conselho Estadual de Transportes aprovou reajuste de 15,98%, na tarifa do transporte intermunicipal de passageiros em Sergipe.

Os novos valores foram divulgados no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (22) e a nova tabela entra em vigor a partir de hoje. De acordo com o Conselho, há três anos não havia mudança no valor das passagens.

As informações passadas pelo Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária (DER/SE) são de que o reajuste se baseia em um estudo de planilha de custo operacional, que considerou a atualização dos custos das cooperativas nos últimos três anos, período em que não houve aumento.

Segundo o DER, as tarifas seguem sendo as mais baratas da região, com valor 28% inferior ao praticado nos estados vizinhos, como Alagoas e Bahia.

Com a nova tabela, o valor mais barato são das linhas na Grande Aracaju, que é de R$ 5,20, e a mais cara é de R$ 50,50, na linha Povoado Alagamar, em Pirambu.

Foto: Marcos Rodrigues