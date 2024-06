Tarifa Social da Deso tem aumento de mais de 5 mil cadastros no primeiro semestre

Número total de beneficiários chega a mais de 16 mil em todo o estado

A Tarifa Social, programa da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) que oferece desconto de até 50% na fatura de água para a população de baixa renda, registrou 5.479 cadastros entre janeiro e junho de 2024. A iniciativa contabilizava 10.798 pessoas inscritas até dezembro de 2023. Com o aumento verificado no primeiro semestre deste ano, o número de sergipanos beneficiados subiu para 16.277.

Apenas nos primeiros meses de 2024, a política expandiu a quantidade de beneficiários em mais de 50%, em relação ao total identificado até o último mês de dezembro. De acordo com a coordenadora de Atendimento Social da Deso, Aline de Jesus Lima, o incremento substancial se deve às ações de promoção do programa executadas pela companhia.

“As equipes de atendimento têm adotado um perfil de suporte voltado à ampliação de famílias beneficiárias e as ações de monitoramento de desvios de água vêm incluindo a Tarifa Social como estratégia para auxiliar na regularizar as ligações. Divulgamos o programa por meio de entrevistas aos veículos de comunicação, além de realizarmos rodas de conversas com as comunidades e fazermos busca ativa”, detalhou a coordenadora.

Importância

Segundo Aline, a Tarifa Social é um instrumento relevante para garantir o acesso à água potável de forma regular, uma vez que, com o benefício, há repercussões positivas na adimplência dos clientes. “O desconto permite que as pessoas tenham mais condições de pagar a fatura e, assim, estarem em dia com a Deso”, afirmou ela, ressaltando que a política minimiza as ligações clandestinas.

Dessa forma, há ganhos tanto para o meio ambiente quanto para a própria corporação. Isso porque as ligações clandestinas de água, além de impactarem no abastecimento à população, geram prejuízos à empresa, e impactam negativamente o meio ambiente em razão do consumo hídrico negligente. Com a ligação padronizada o uso da água se torna mais consciente e racional.

Inscrição

Para saber mais sobre a Tarifa Social, como os pré-requisitos para fazer parte da política, prazo de validade do benefício e o que é necessário para se cadastrar, consulte todos os detalhes do programa é só acessar o endereço virtual deso-se.com.br/menu/tarifa-social.

Em caso de dúvidas, fale com a Deso por meio dos números telefônicos 0800 079 0195 (chamada gratuita) ou 4020 0195. Os canais eletrônicos disponíveis são a Agência Virtual e o WhatsApp (79 3142-3000). Também é possível obter informações no posto de atendimento da Deso mais próximo.

ASN – foto ascom Deso