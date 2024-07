Tarifa social: Energisa alerta sobre a importância de manter cadastro atualizado

Clientes podem perder o benefício se não manterem o NIS atualizado

A Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) é um programa do Governo Federal que concede desconto de até 65% na conta de energia para famílias de baixa renda. Para manter o benefício, os clientes devem atualizar a cada dois anos o seu cadastro no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) para regularizar a situação.

No primeiro semestre deste ano, 4 mil clientes na área de concessão da Energisa Sergipe perderam o benefício por falta de atualização cadastral. Segundo o coordenador comercial, João Victor Sá, além disso há um potencial de 144 mil clientes que podem receber o benefício, mas ainda não buscaram o cadastro.

“A Energisa vem realizando uma busca ativa desses clientes que ainda não recebem o benefício. Por isso, ressaltamos a importância de manter os dados atualizados junto ao CRAS. O NIS precisar ser atualizado a cada dois anos para receber o benefício. Quando o cliente não faz essa atualização, perde o benefício automaticamente”, explica João Victor Sá.

O município de Aracaju lidera o ranking com mais de 40 mil clientes potenciais para receber o benefício. Em seguida, os municípios de Nossa Senhora do Socorro, Lagarto e Itabaiana. Para receber o benefício, é preciso ter um dos seguintes critérios: famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) com renda mensal menor ou igual a meio salário-mínimo por pessoa; famílias com portador de doença que precise de aparelho elétrico para o tratamento – nesse caso com renda mensal de até três salários-mínimos; e famílias indígenas, quilombola ou com integrante que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

O desconto na conta de luz é aplicado progressivamente, conforme a faixa de consumo em kWh. De forma prática fica assim: quem consome até 30 kWh no mês recebe desconto de 65%, se consumir entre 31 kWh e 100 kWh, o desconto será de 40% no valor da conta de energia. Para as famílias que gastam entre 101 kWh a 220 kWh, o desconto cai para 10%. E, a partir de 221 kWh por mês não há desconto.

Se você tem dúvidas sobre a Tarifa Social ou deseja atualizar o seu cadastro junto à Energisa, entre em contato pelos canais de atendimento: Call Center 0800 079 0196, WhatsApp (Gisa): www.gisa.energisa.com.br ou pela Agência Virtual no site www.energisa.com.br.

Foto assessoria

Por Adriana Freitas