TARIFA SOCIAL: IGUÁ SERGIPE ESCLARECE COMO AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA PODEM ADERIR AO BENEFÍCIO NO ESTADO

A Iguá Sergipe, concessionária responsável pelo abastecimento de água e esgotamento sanitário, reforça o compromisso com a inclusão social e o acesso universal à água e esgoto tratado por meio da Tarifa Social, um benefício voltado para famílias em situação de vulnerabilidade econômica.

A Tarifa Social é um programa que concede descontos significativos na conta de água e esgoto para famílias que se enquadram nos critérios estabelecidos. O objetivo é garantir que o acesso a um serviço essencial como o abastecimento de água não seja comprometido por dificuldades financeiras.

De acordo com o gerente de Clientes, Marcos Augusto dos Santos Souza, a solicitação pode ser feita nos pontos de atendimento presenciais ou pelo número 0800 400 4482 (ligação e WhatsApp), seguindo os critérios estabelecidos. “Após a solicitação, a Iguá tem o prazo de até 10 (dez) dias para efetivar a inclusão da unidade usuária na Tarifa Social. O desconto passa a ser aplicado na fatura subsequente à aprovação do cadastro”, explicou.

O gerente também destaca que é necessário atualizar os dados a cada 12 meses. “É fundamental que o cliente mantenha seu cadastro sempre atualizado, inclusive junto ao Ministério do Desenvolvimento Social”, ressaltou Marcos Augusto.

Atualmente, 18.870 famílias são beneficiadas pela Tarifa Social na base da Iguá Sergipe. Embora não haja uma meta específica definida, a expectativa é de que esse número cresça gradualmente, à medida que mais pessoas tomem conhecimento do benefício e solicitem seu cadastramento.

Critérios para concessão do benefício:

– Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e com cadastro atualizado;

– Ter renda familiar de até 1/4 do salário-mínimo por pessoa ou receber um dos seguintes benefícios: Bolsa Família, BPC (Benefício de Prestação Continuada), Seguro Defeso ou aposentadoria rural (nesses dois últimos casos, a renda per capita não pode ultrapassar ½ salário-mínimo);

– Ser consumidor monofásico de energia elétrica com consumo médio mensal de até 120 kWh;

– Estar devidamente cadastrado como proprietário ou usuário do imóvel em questão;

– O imóvel deve estar classificado como residencial;

– O cadastro deve estar vinculado a apenas uma matrícula na Iguá Sergipe;

* Não possuir débitos pendentes;

* Preencher o questionário socioeconômico disponibilizado pela concessionária.

Compromisso com a responsabilidade social

A Tarifa Social está alinhada com o compromisso social da Iguá Sergipe. “Reconhecemos o acesso à água como um direito fundamental vinculado à dignidade humana. A empresa também promove mutirões de recadastramento e ações comunitárias que facilitam o acesso à Tarifa Social, assegurando que mais famílias tenham acesso à água tratada e ao esgotamento sanitário, promovendo saúde, segurança e mais oportunidades para o futuro”, relatou o gerente de Clientes.

Giro Fundat

No último sábado, 24/05, a Iguá Sergipe parricipou do evento Giro Fundat. A ação, que ocorreu na Praça Santos Dumont, bairro Aeroporto, foi organizada pela Prefeitura Municipal de Aracaju, por meio da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (FUNDAT).

A equipe de atendimento ao cliente esteve no evento para, dentre outros serviços, esclarecer dúvidas sobre a Tarifa Social.

Texto e foto Ascom Iguá Sergipe