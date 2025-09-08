TARIFA SOCIAL: IGUÁ SERGIPE LANÇA A CAMPANHA PARA O CADASTRAR MAIS DE 20 MIL NOVAS FAMÍLIAS NO BENEFÍCIO

Em compromisso com a ampliação do acesso à água tratada e ao esgotamento sanitário, a Iguá Sergipe inicia campanha de cadastramento para a Tarifa Social.

A iniciativa abrange todo o estado através dos canais de atendimento digitais e presenciais da concessionária, além de prever atendimento móvel que percorrerá 20 municípios sergipanos a partir deste mês de setembro.

O objetivo da campanha é cadastrar mais de 20 mil novas famílias no programa, que concede descontos de até 50% nas faturas de água e esgoto para famílias de baixa renda.

Atualmente, cerca de 18 mil famílias são beneficiadas pela Tarifa Social em Sergipe. Com essa nova campanha, a expectativa é mais que dobrar o número de atendidos, chegando a aproximadamente 38 mil famílias beneficiadas até o final de 2025.

“Essa iniciativa reforça nosso compromisso com a inclusão social. Queremos alcançar as famílias que ainda não conhecem o programa ou que encontram dificuldades para se cadastrar, levando esse atendimento diretamente às comunidades que mais precisam. Atualmente, o número de adesão é pequeno, diante do potencial de alcance do benefício no estado”, afirma Fernando Vieira, diretor-geral da Iguá Sergipe.

A Tarifa Social concede descontos de até 50% na conta de água, para famílias que se enquadram em critérios sociais e econômicos definidos pela legislação. A iniciativa é essencial para garantir que o acesso a um serviço básico não seja comprometido por dificuldades financeiras.

A solicitação de adesão pode ser feita a qualquer momento nos pontos de atendimento presenciais (iguá.com.br/sergipe/enderecos), pelo telefone e WhatsApp 0800 400 4482, ou por meio do aplicativo Digi Iguá.

“Após a solicitação, a Iguá tem o prazo de até 10 dias para efetivar a inclusão da unidade usuária na Tarifa Social. O desconto passa a ser aplicado na fatura subsequente à aprovação do cadastro”, explica Fernando Vieira.

Critérios para cadastro na Tarifa Social:

Estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) para Programas Sociais do Governo Federal, com cadastro atualizado;

Ter renda familiar de até 1/4 do salário-mínimo por pessoa, ou receber um dos seguintes benefícios: Bolsa Família, BPC (Benefício de Prestação Continuada), Seguro Defeso ou aposentadoria rural (nesses dois últimos casos, a renda per capita não pode ultrapassar ½ salário-mínimo);

Ser consumidor residencial de energia elétrica, com consumo médio mensal de até 120 kWh;

Estar cadastrado como proprietário ou usuário do imóvel em questão;

O imóvel deve ser classificado como residencial e vinculado a apenas uma matrícula na Iguá Sergipe;

Não possuir débitos pendentes junto à concessionária;

Preencher o questionário socioeconômico disponibilizado pela Iguá.

Municípios que receberão o atendimento móvel para cadastramento da Tarifa Social:

Poço Redondo

Pinhão;

Pedra Mole;

Macambira

São Miguel do Aleixo;

Cumbe;

Amparo do São Francisco;

Canhoba;

Itabi;

Cedro de São João;

Brejo Grande;

Ilha das Flores;

São Francisco;

Telha;

Malhada dos Bois;

General Maynard;

Divina Pastora;

Siriri;

Santa Rosa de Lima;

Santa Luzia do Itanhy.

O primeiro município a receber o atendimento móvel será Poço Redondo, programado para esta quarta-feira,10 de setembro. O calendário completo, com datas e locais do atendimento móvel das demais cidades, será divulgado nos canais oficiais da Iguá Sergipe. A campanha será realizada em parceria com as prefeituras locais para ampliar o alcance da iniciativa e garantir que o benefício chegue a quem mais precisa.

Sobre a Iguá Sergipe: Com a concessão parcial para a prestação de serviços de saneamento básico à população sergipana, a Iguá Sergipe é responsável pelo abastecimento de água e esgotamento em Sergipe. Com o início da operação plena, em maio de 2025, a companhia inicia investimentos em saneamento básico na região, beneficiando mais de 2 milhões de pessoas ao longo dos 35 anos do contrato. Alinhada ao Marco Legal do Saneamento, que estabelece a meta de universalizar o acesso à água potável e ao esgotamento sanitário no Brasil até 2033, a Iguá Sergipe promove mais saúde, qualidade de vida e desenvolvimento sustentável no estado.

Sobre a Iguá Saneamento: A Iguá Saneamento é uma das maiores empresas do setor de saneamento no Brasil, com operações em 121 municípios de seis estados: Alagoas, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe. A empresa presta serviços de saneamento básico que beneficiarão aproximadamente 6 milhões de pessoas nas áreas atendidas, por meio de concessões e parcerias público-privadas. A companhia é signatária do Pacto Global da ONU e atua nos Movimentos 2030, com foco na segurança hídrica, redução de emissões de CO₂ e aumento da diversidade na liderança. Em 2024, foi eleita pela oitava vez consecutiva como excelente empresa para se trabalhar pela consultoria Great Place to Work (GPTW). Saiba mais em www.igua.com.br.

Texto e foto Iguá Sergipe