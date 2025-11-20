TCE CONFIRMA: NOSSA SENHORA APARECIDA OFERTA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E POSSUI EDUCADORES QUE VALEM OURO

O município de Nossa Senhora Aparecida foi agraciado pelo Tribunal de Contas de Sergipe (TCE/SE) com menções honrosas pelos investimentos e inovação nas práticas pedagógicas adotadas na Rede Municipal de Ensino e foi contemplado com medalhas de ouro nos anos iniciais e alfabetização; e bronze nos anos finais.
E essa conquista é graças a seis fatores:
- Ao empenho e comprometimento das professoras e professores da nossa rede de ensino;
- À filosofia pedagógica adotada pela Secretaria de Educação;
- Ao trabalho de base realizado pelas equipes diretivas das unidades escolares;
- Aos nossos investimentos na modernização da Educação Pública de nosso município e a valorização do magistério.
- Ao trabalho fundamental dos servidores que trabalham auxiliando e executando tarefas necessárias para o bom funcionamento das escolas
- À confiança dos pais e mães que acreditam na força e na qualidade da escola pública municipal.
“Quero registrar minha gratidão a cada um e a todos pelo trabalho executado nas escolas. Ao protagonismo dos nossos professores e professoras, coordenadoras e coordenadores, secretários e secretárias escolares, merendeiras, monitoras, motoristas, vigias, cuidadoras, auxiliares administrativos, agentes de limpeza internos e todos que estão no chão da escola fazemos a Educação chegar na ponta”, disse a administração.
