TCE/SE realiza seminário em Lagarto voltado a gestores e servidores de 28 municípios

Nos dias 20 e 21 de maio, o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), por meio da Escola de Contas Conselheiro José Amado Nascimento (Escontas), realizará o seminário “Governança, Sustentabilidade e Controle Externo: os desafios do 1º ano de gestão municipal – Polo Lagarto”. O evento é direcionado a prefeitos, vice-prefeitos, secretários e servidores públicos de 28 municípios sergipanos.

A programação ocorrerá das 8h às 14h, no auditório da antiga Faculdade Ages. A iniciativa tem como objetivo descentralizar e fortalecer a atuação pedagógica da Escola de Contas, aproximando o Tribunal das administrações municipais e promovendo a capacitação para uma gestão mais eficiente e alinhada aos princípios da boa governança.

Segundo a presidente do TCE/SE, conselheira Susana Azevedo, o evento reforça o compromisso do Tribunal com a qualificação da gestão pública.

“Ao promovermos seminários como este, buscamos orientar e capacitar os gestores municipais para que suas decisões estejam sempre alinhadas à legalidade, à transparência e ao interesse da sociedade. O Tribunal de Contas é, antes de tudo, um parceiro da boa gestão.”

O seminário contará com uma série de palestras sobre temas essenciais à boa administração pública, como inovação e sustentabilidade nas compras públicas, saneamento básico, gestão e fiscalização de obras, boas práticas voltadas à primeira infância, entre outros.

Cada Prefeitura poderá inscrever até seis representantes, e as Câmaras Municipais, até dois. As inscrições devem ser feitas até o dia 16 de maio de 2025, por meio do e-mail escontas@tce.se.gov.br, com as seguintes informações: nome completo, CPF, e-mail, telefone e setor de lotação.

A participação no evento está condicionada ao envio completo desses dados, que também serão utilizados para a emissão de certificados.

Municípios vinculados ao Polo Lagarto:

Arauá, Boquim, Campo do Brito, Carira, Cristinápolis, Estância, Frei Paulo, Indiaroba, Itabaiana, Itabaianinha, Itaporanga D’Ajuda, Lagarto, Macambira, Malhador, Moita Bonita, Pedra Mole, Pedrinhas, Pinhão, Poço Verde, Riachão do Dantas, Ribeirópolis, Salgado, Santa Luzia do Itanhy, São Domingos, Simão Dias, Tobias Barreto, Tomar do Geru e Umbaúba.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail escontas@tce.se.gov.br ou no 3216-4740.

