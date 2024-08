Tchapas e os Maias apresentam: “Do Leme a Aracaju,Tributo Tim Maia”

O grupo sergipano Tchapas e os Maias convida o público para uma noite especial em homenagem a um dos maiores ícones da música brasileira. O espetáculo “Do Leme a Aracaju – Tributo Tim Maia” será realizado na próxima sexta-feira, 23 de agosto, às 20h, no espaço cultural do Café da Gente Sergipana, anexo ao Museu da Gente Sergipana. Integrando a programação especial do Mês dos Pais do espaço, o show promete ser uma verdadeira celebração da música e do legado de Tim Maia.

Em sua segunda edição, após o grande sucesso de público e crítica na temporada passada, o espetáculo leva os espectadores a uma jornada pelas inesquecíveis composições de Tim Maia, com clássicos como “Azul da Cor do Mar”, “Do Leme ao Pontal”, “Você”, “Bom Senso”, “Que Beleza” e muitos outros. Para esta noite memorável, o grupo contará com as participações especiais dos talentos sergipanos Raquel Diniz, Hot Black, Tatá Lima e Nelton Pyter, enriquecendo ainda mais o tributo ao mestre da Black Music nacional.

Abrindo a noite, o cantor e compositor Paulinho Só se apresentará com um show intimista de voz e violão, aquecendo o público com seu talento e sensibilidade musical, preparando o ambiente para a grandiosa homenagem a Tim Maia.

A banda Tchapas & Os Maias é formada por Wesley Tchapas nos vocais, Flor Bass no contrabaixo, Bruno Ribeiro na guitarra, HM Teclas no teclado e Luan Matos na bateria. Com talento e carisma, o grupo entrega uma performance vibrante que capta a essência da obra de Tim Maia, proporcionando ao público uma experiência inesquecível.

Produzido pela Nosso Dom Produções, que se destaca por sua expertise em eventos culturais que valorizam a sergipanidade e a Música Popular Brasileira, o espetáculo “Do Leme a Aracaju – Tributo Tim Maia” promete ser um dos grandes eventos musicais do ano, garantindo emoções e boas lembranças para todos os presentes.

Serviço:

Show: “Do Leme a Aracaju – Tchapas e os Maias”

Data: 23 de agosto (sexta-feira)

Horário: 20h

Local: Espaço cultural do Café da Gente Sergipana, anexo ao Museu da Gente Sergipana

Ingressos: R$ 50,00 (inteira) | R$ 25,00 (meia-entrada)

Pontos de Venda: Adquira antecipadamente pelo Sympla (link na bio do Instagram @nossodomproducoes) ou via PIX pelos contatos WhatsApp (79) 9854-1330 ou (79) 9813-8594. Sujeito à lotação.

Fonte e foto assessoria