Teatros Tobias Barreto e Atheneu são palco da expressão e cultura em SE

O teatro em Sergipe vai além do espaço físico, é símbolo de valorização cultural, lugar de celebração das artes e compartilhamento de experiências desde a antiguidade. Na semana em que se celebra o Dia Nacional do Teatro, comemorado em 19 de setembro, o Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), destaca dois dos principais palcos sergipanos: o Teatro Tobias Barreto e o Teatro Atheneu, que se consolidaram como grandes espaços de criatividade e encontros artísticos no estado.

Esses teatros acolhem as mais variadas expressões culturais, promovendo a difusão da arte e da cultura para o público sergipano. “O teatro é uma arte milenar que merece ser vista e valorizada. Os nossos teatros, Tobias Barreto e Atheneu, que acolhem tantas apresentações e histórias, servem de inspiração. Neste dia, podemos dizer com orgulho que estamos muito bem representados pelos nossos artistas e pelos nossos teatros”, afirma o diretor de políticas públicas da Funcap, Eugênio Enéas.

Teatro Tobias Barreto

Com 22 anos de história, o Teatro Tobias Barreto, conhecido como a “casa dos grandes espetáculos”, se firmou como um dos mais importantes espaços de expressão artística de Sergipe. Segundo o diretor Kennedy Fonseca, o teatro cumpre um papel fundamental ao acolher tanto artistas locais quanto produções de renome nacional e internacional: “O Teatro Tobias Barreto tem uma importância cultural muito grande para a sociedade sergipana. Estamos sempre atualizando nossa estrutura e implementando novos equipamentos para garantir uma experiência de qualidade para o público e valorizar nossos artistas”.

O Teatro Tobias Barreto é a casa da Orquestra Sinfônica de Sergipe (Orsse), que já realizou mais de 500 concertos ao longo de 18 anos. O maestro Guilherme Mannis destaca a relevância desse espaço para a orquestra: “É um privilégio para a Orsse ter o Tobias Barreto como nossa casa. Aqui, conseguimos realizar temporadas que emocionam e encantam o público com repertórios diversos e solistas de renome”.

A experiência também é reconhecida pelos visitantes, como relata Maria Franciele, que assistiu a um concerto da Orsse pela primeira vez. “Minha primeira vez no Teatro Tobias Barreto não podia ser melhor. O som, as luzes e a acessibilidade tornam o teatro um espaço verdadeiramente inclusivo. Foi uma experiência emocionante em todos os sentidos”, expressou.

Teatro Atheneu

Inaugurado em 1954, o Teatro Atheneu rapidamente se consolidou como a principal casa de espetáculos de Sergipe, sendo conhecido como a “casa do artista sergipano”. O espaço se destaca pela tradição em receber espetáculos que vão desde montagens locais até produções nacionais e internacionais.

O Teatro Atheneu conta com um palco de 950 metros de boca de cena e uma plateia com capacidade para 800 pessoas, além de camarins e outras instalações que garantem a qualidade das produções.

Desde 2022, o Atheneu abriga o Memorial do Teatro Sergipano – inaugurado em 2011, ainda no Teatro Lourival Baptista – que preserva a memória do teatro local por meio de objetos de cena, figurinos, programas de peças e registros fotográficos. A curadora Grazzy Coutinho, responsável pela curadoria e expografia, destaca a importância do espaço. “É importante não só para a classe artística das artes cênicas, mas sim para todo o estado, porque ele é uma salvaguarda de toda a história do teatro sergipano. Quando você pensa que lá tem história, em cartazes, de grupos que não existem mais, e seus atores que contribuíram tanto, que deram espaço e abriram caminhos para os grupos que hoje existem. Então, visitar o Memorial do Teatro Sérgio Pano é visitar, sim, a cultura sergipana de Sergipe”, disse.

Grandes espetáculos

O trabalho dos produtores culturais é essencial para que Sergipe esteja no circuito dos grandes espetáculos nacionais e internacionais. “Ao trazer produções de todo o Brasil, contribuímos para a formação de público e criamos uma programação cultural variada. Isso proporciona um excelente meio de disseminar e propagar a cultura, criando a base necessária para a preparação e transformação da sociedade atual e futura”, ressalta a produtora Mercinha Barreto.

Dia Nacional do Teatro

Esta é a segunda de três matérias especiais em comemoração ao Dia Nacional do Teatro. Na primeira, publicada na última quarta-feira, 18, atores e atrizes sergipanos destacaram a importância da arte teatral que pode acontecer em qualquer lugar. Já nesta sexta-feira, 20, a Funcap dará destaque às oficinas de iniciação teatral que estão ocorrendo no Centro de Criatividade, abertas para públicos de todas as idades e níveis de experiência.

Foto: Ascom Funcap