Tecelagem sergipana atendida pelo Sebrae representará Sergipe no G20

A Tecelagem da Malhadinha, localizada no município de Poço Verde, é atendida pelo Sebrae e representará Sergipe na 19ª reunião de cúpula do G20. O Fórum Internacional será realizado nos dias 18 e 19 de novembro, no Rio de Janeiro, e receberá os líderes das principais economias do mundo.

Para a mestra artesã Rosilene Fernandes, “participar da Cúpula do G20 Social é um momento de grande orgulho e emoção para todos nós da Tecelagem da Malhadinha. É uma oportunidade única de levar o nosso artesanato, que carrega a história e a identidade do nosso povo, para um cenário global. Temos expectativas de que essa participação não só fortaleça a valorização do nosso trabalho, mas também abra portas para novas parcerias e reconhecimentos, tanto nacionais quanto internacionais.”

Essa conquista coloca a Tecelagem da Malhadinha, a comunidade de Poço Verde e o artesanato sergipano em evidência em um dos maiores eventos globais. O G20 é uma plataforma ideal para mostrar o impacto positivo do artesanato local no desenvolvimento comunitário e na preservação cultural, pois reúne líderes mundiais para tratar de questões como economia, sustentabilidade e inclusão social.

“O Sebrae Sergipe teve um papel fundamental nessa trajetória. Por meio de atendimentos especializados, capacitações e suporte contínuo, conseguimos aprimorar nossa estrutura, qualidade e organização. Esse apoio foi essencial para nos prepararmos e mostrarmos o potencial da Tecelagem da Malhadinha em um evento de tamanha relevância. Estamos confiantes e agradecidos por essa chance, prontos para representar Poço Verde e Sergipe da melhor forma possível”, expressou a artesã.

A oportunidade permitirá que o mundo conheça as riquezas culturais e a tradição de excelência do artesanato de Sergipe, além de valorizar a economia criativa. A presença da Tecelagem da Malhadinha na Feira da Cúpula Social do G20 representa uma vitória para os artesãos, além de tornar visível como o talento e a criatividade podem contribuir para o diálogo global sobre inclusão e sustentabilidade.

Foto assessoria

Por Jaynne Pereira Rodrigues Santos