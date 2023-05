Técnica de Enfermagem ganha prêmio de R$ 10 mil do Seguro Premiável Banese Card

Sandra Maria Santos Assis, moradora do bairro Soledade, em Aracaju, foi a contemplada do mês de abril e usará o prêmio para reiniciar a construção da casa da família.

A Técnica de Enfermagem que atua em um hospital da rede particular de saúde da capital sergipana, Sandra Maria Santos Assis, 39 anos, residente no bairro Soledade, em Aracaju, foi a ganhadora do Seguro Premiável Banese Card do mês de abril. Ela esteve na loja Banese Card de Nossa Senhora do Socorro, instalada no Shopping Prêmio, para receber o prêmio de R$ 10 mil.

Casada, mãe de dois filhos e com dois netinhos, Sandra Assis é cliente do cartão genuinamente sergipano desde 2009, e não escondeu a alegria pela contemplação que, segundo ela, foi um presente de aniversário antecipado, pois completará 40 anos no dia 25 de maio. Ela contou que a premiação será utilizada para retomar a construção da casa própria, iniciada há cerca de cinco anos.

“Recentemente, eu e meu marido pegamos o dinheiro das nossas férias e compramos material de construção, mas não havia previsão de quando retomaríamos a obra. Deus foi maravilhoso, e graças a esse prêmio, daremos uma adiantada na obra. Meu desejo é terminar a construção para que meus dois filhos e meus netinhos venham morar conosco”, afirmou a profissional da área da Saúde. De acordo com Sandra Assis, o Banese Card é o cartão que todos da família utilizam.

Ela conta, ainda, que sempre pagou o seguro do cartão pensando em uma situação de urgência, como a perda do emprego, nunca pensando em ser contemplada no sorteio, pois segundo ela, nunca teve sorte para tanto. “E olhe que maravilha, fui sorteada! Sei que a gente gosta de pagar no cartão só por aquilo que gastou, efetivamente, mas digo de coração a todos os clientes do Banese Card que paguem o seguro, quem sabe um dia a sorte não bate à porta, assim como aconteceu comigo”, aconselha a contemplada.

Sobre o Seguro Premiável Banese Card

Criado há 12 anos, o seguro Premiável Banese Card tem custo mensal de R$ 5,99 e dá direito à proteção em caso de acidente ou morte do titular, havendo pagamento de um valor preestabelecido para a vítima ou dependente; e cobertura em caso de perda ou roubo do cartão. A adesão ao seguro premiável pode ser feita através do aplicativo Banese Card ou pelo portal, o www.banesecard.com.br .

O sorteio é realizado sempre no último sábado de cada mês, através da Loteria Federal, e todos os meses há contemplação de pelo menos um cliente.

Ascom Grupo Banese