Técnicos começam trabalho de medição do estádio Francão, em Estância

Na manhã desta quarta-feira, 12, técnicos da CEHOP – Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas, estiveram no Estádio Estadual de Futebol Augusto Franco, “Francão”, localizado em Estância, para a realização do trabalho de medição do referido estádio.

De acordo com as informações, essa tarefa dos técnicos da CEHOP, visa a ordem de serviços para a restauração do “Francão”, que o governador Fábio Mitidieri, provavelmente, estará dando na última semana deste mês.

A Tribuna Cultural – Com informação de Fábio Francão