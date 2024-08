Tecnologia e diversão brindam o Dia dos Pais no RioMar Aracaju

Shopping promove evento gratuito e inédito em Sergipe, com experiências conectadas ao universo dos robôs e games

Para comemorar o Dia dos Pais em grande estilo, o RioMar Aracaju preparou uma programação especial que une tecnologia e diversão. O mês de agosto será dedicado a experiências inovadoras que prometem conectar pais e filhos, mas também toda a família.

Dentro das atividades alusivas à data, o RioMar oferece um mundo de possibilidades tecnológicas como robótica, realidade virtual, games, exposições, campeonatos e apresentação de robôs que prometem momentos inesquecíveis aos visitantes. Toda a programação acontece na Praça de Eventos Rio, com entrada livre e gratuita.

As exposições ‘Universo dos Rôbos’ e ‘Robô Ciência’, que iniciam em 7 de agosto, trazem uma diversidade de máquinas e que existe de mais moderno em robótica, automação e programação, permitindo acesso a equipamentos, como impressora 3D, drones, humanoides e robôs com IA. O evento também brinda o público com oficinas de montagem de protótipos de robôs e aulas makers. As oficinas acontecem nos dias 10, 11 e 31 de agosto, e 10 de setembro, das 13h às 19h, com acesso mediante inscrição e agendamento no App RioMar Aracaju.

A programação conta também com o show inédito ‘Mundo dos Robôs’, apresentando duas réplicas robotizadas, em um espetáculo de dança e música. A exibição acontece sempre aos sábados e domingos, nos dias 10 e 11, 1 e 18, 24 e 25, 31 de agosto e 1º de setembro, sempre às 16h. A entrada para o show é livre, mas para participar da sessão ‘tira fotos’, é necessário realizar inscrição e agendamento no App RioMar Aracaju.

As comemorações do RioMar Aracaju pelo Dia dos Pais, ainda recebe a Arena Game TV Sergipe, a maior competição de jogos eletrônicos do estado. As disputas acontecem de 22 a 24 de agosto, a partir das 16h. O evento contará com games, concursos, museu interativo e outras atividades. O público de todas as idades terá a oportunidade de se aventurar em jogos de PS5, XBOX, computador, fliperama, simulador de corrida e realidade virtual, além de acompanhar e participar de torneios.

“Nossa programação foi planejada pensando em agradar pais e filhos, mas também toda a família e o público em geral. Todas as atrações estão conectadas com o universo da tecnologia, que é um tema bastante atrativo, sem abrir mão do entretenimento. O objetivo é proporcionar um ambiente onde todos possam se divertir juntos explorando novas atividades, criar memórias afetivas e fortalecer os laços familiares”, disse a gerente de marketing do RioMar Aracaju, Danielle Sônego.

