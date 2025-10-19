Tecnologia e diversão movimentam a Vila da Criança com Arena Gamer e AquaNave

A Vila da Criança segue surpreendendo o público com experiências que unem lazer, cultura e inovação. Promovido pelo Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), o evento tem atraído famílias inteiras para vivenciar momentos únicos em uma programação que estimula o aprendizado de forma lúdica e acessível.

Entre os espaços mais visitados desta edição estão a Arena Gamer e a AquaNave, que têm encantado crianças, jovens e adultos com suas propostas interativas. Na AquaNave, o público infantil é convidado a embarcar em uma jornada educativa pelo fundo do mar, utilizando recursos de realidade virtual para explorar temas ligados à preservação ambiental e à vida marinha. Já na Arena, o universo dos jogos eletrônicos ganha destaque com partidas cooperativas, simuladores e atividades que incentivam o raciocínio, a coordenação e o trabalho em equipe.

O casal de empresários Jefferson e Genivalda Oliveira viajou do município de Frei Paulo, no agreste central sergipano, para aproveitar a programação da Vila da Criança ao lado da filha Luara, 9 anos. Para Jefferson, a iniciativa representa uma oportunidade de oferecer à filha vivências que ele não teve na infância. “É muito importante poder trazer as crianças para um evento como este. Coisas que eu não tive na minha infância, hoje posso proporcionar para a minha filha. Parabenizo o Governo do Estado por essa linda ação dedicada às crianças durante todo o mês”, afirmou.

A gestora pública Lívia Sobral levou o filho José, 7, para curtir a programação dedicada ao Mês da Criança e destacou a importância de iniciativas que valorizam a infância e o convívio familiar. “É um espaço incrível e necessário, que desperta o brincar e prioriza ambientes onde a criança pode imaginar, criar e se divertir com a família. Aproveito para parabenizar a primeira-dama e secretária Érica Mitidieri pelo trabalho incrível que vem realizando ao colocar a primeira infância como prioridade em Sergipe. Iniciativas como essa fortalecem e completam outras boas ações voltadas às nossas crianças”, afirmou.

Os primos Rafael Gustavo, 13, e João Guilherme, 15, não perderam tempo e visitaram juntos as atrações da Vila da Criança. Para Rafael, a edição do evento deste ano está ainda melhor do que a do ano passado. “O espaço está maior, mais colorido e com muito mais opções de brincadeiras. É uma alegria poder voltar aqui e aproveitar tudo com meu primo. A cada edição, a Vila fica mais divertida”, contou. João também elogiou a estrutura e a programação. “Achei tudo muito bem organizado e animado. A gente se diverte, tira fotos, joga, conhece pessoas novas. É um lugar que dá vontade de ficar o dia todo”, avaliou.

Já para Kalleb Max, 14, a estrutura da Vila da Criança surpreende a cada edição. Ele ressaltou a qualidade dos equipamentos e o caráter educativo do espaço. “É um lugar incrível, bem tecnológico, onde a gente pode se divertir e aprender ao mesmo tempo. Nem sempre temos acesso a equipamentos assim em casa, então é uma oportunidade muito legal pra gente aproveitar”, disse.

Aos 15 anos, Nathielle dos Santos destacou a Arena Gamer como um dos seus espaços favoritos na Vila da Criança. “Achei incrível poder ter essa experiência, jogar e conhecer coisas novas. É um espaço diferente de tudo o que já vi e com certeza quero voltar outras vezes”, contou.

Vila da Criança

O espaço segue oferecendo uma diversidade de opções, como teatro, arena gamer, cinema, parque de diversões, roda-gigante, brinquedos acessíveis, casas temáticas, minicidade e, até o dia 19 de outubro, o ônibus AquaNave com realidade virtual educativa.

O evento é realizado pelo Governo do Estado, por meio da Fundação Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), com o apoio da Netiz e Iguá, e patrocínio do Banese.

Foto: Julia Rodrigues