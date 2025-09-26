Tecnologia reforça a segurança na capital sergipana durante os nove meses de gestão

Cuidar da segurança do aracajuano tem sido prioridade na atual gestão. O compromisso da Guarda Municipal de Aracaju, órgão vinculado à Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), demonstra por meio de números um avanço na capital sergipana. Para reduzir ainda mais o quantitativo dos índices criminais, a gestão equipou os guardiões e investiu em tecnologia.

Aracaju conta hoje com um dos sistemas de monitoramento mais completos do país. São 6.500 câmeras espalhadas por 260 pontos estratégicos, incluindo escolas, unidades de saúde e vias públicas. A Guarda conta ainda com 10 totens inteligentes. Eles já registraram mais de 100 acionamentos com prisões em flagrante. O comerciante, José Barbosa, está bem mais tranquilo agora. “Foi a melhor coisa que aconteceu em Aracaju porque diminuiu muito a criminalidade. Essa região do Centro, por exemplo, precisava muito. A gente via muita droga sendo vendida ao ar livre. Bem assim é roubo. Reduziu demais. Agora, estamos mais seguros”, contou.

A segurança também passa pelo cercamento eletrônico. A tecnologia faz leitura automática de placas em tempo real e já permitiu a recuperação de 25 veículos roubados ou furtados este ano. “Todos os dias, estamos nas ruas para cumprir com o nosso papel que é o de defender o aracajuano. O cidadão tem o direito de se sentir tranquilo e de transitar pelas ruas e avenidas em paz. Hoje, a gente vê uma outra realidade na cidade. A tecnologia veio para somar. Os totens de segurança e o cercamento eletrônico contribuem, de forma significativa, com o trabalho dos nossos guardiões”, pontuou o secretário da Semdec, André David.

Outras ações



Também durante esses nove meses, foram desenvolvidas as Operações Linha Segura, Praça Segura e Centro mais Seguro. De janeiro a 20 de setembro, as três ações juntas resultaram em 743 pessoas abordadas, 19 prisões em flagrante e várias apreensões de armas brancas e drogas. O aposentado, Carlito da Silva, mora no bairro São José, mas sempre passa região central. “A Guarda Municipal é outra agora. Eu passo sempre aqui na praça Tobias Barreto e sinto tranquilidade. Sem contar que a viatura sempre circula. Só de passar, afasta as coisas ruins”, relatou.

A presença constante da GMA fortalece o sentimento de segurança. Outros aracajuanos sentem a mesma sensação, independentemente do local. “A Guarda Municipal está aqui todos os dias. Fica ali no meio do terminal. Os guardiões entram nos ônibus e garantem a segurança de todos. Para quem trabalha aqui, é uma benção”, destacou a permissionária Daianny dos Santos.

Cidadania em cena



Além da atuação operacional, a Guarda Municipal desenvolve diariamente ações preventivas, como o programa Anjos Azuis, uma ponte entre segurança pública, educação e cidadania. De forma lúdica, os personagens Alice, Carlão, Jaiminho, Pedrinho, Guardas Sara e Josué tratam de temas como bullying, comportamento, desintoxicação digital e violência de gênero, aproximando a instituição da comunidade, sobretudo das crianças. Somente este ano, o programa realizou 109 apresentações, alcançando cerca de 15 mil pessoas em escolas e espaços comunitários.

Para o comandante-geral da GMA, subinspetor Ricardo Silva, o impacto é inegável: “As ações preventivas são o norte da segurança pública municipal. Os Anjos Azuis se tornaram referência nacional em práticas educativas, mostrando que é possível formar cidadãos mais conscientes e responsáveis desde cedo”, afirmou.

Ascom AAN