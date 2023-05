Telha faz ações no combate ao abuso e exploração sexual de crianças

Desde segunda-feira (15), que a Prefeitura de Telha, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, tem realizado uma série de ações no combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. As atividades foram direcionadas aos alunos da rede municipal e estadual de ensino, visando conscientizar e proteger o público-alvo do Município.

Durante toda a semana, palestras, rodas de conversa e dinâmicas foram realizadas nas escolas, abordando temas sensíveis, porém essenciais, como prevenção, identificação de sinais de abuso e importância de denunciar casos suspeitos. O diálogo aberto e a participação ativa dos estudantes foram incentivados a criar um ambiente de confiança e segurança.

Na quinta-feira, 18 de maio, em alusão à campanha nacional de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, a equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social promoveu uma blitz na avenida principal da cidade sede, chamando a atenção de motoristas e pedestres para a gravidade desse problema. Simultaneamente, uma panfletagem foi realizada pelas ruas locais, distribuindo material informativo à população e incentivando a denúncia de casos de abuso.

O prefeito Flávio Dias destacou a importância dessas ações para a proteção e o cuidado com as crianças e adolescentes de Telha. Ele garante o compromisso da gestão em enfrentar esse problema e oferecer apoio às vítimas. “Nossa administração está empenhada em combater o abuso e a exploração sexual de nossas crianças e adolescentes. Queremos garantir um ambiente seguro e promover o bem-estar de nossa comunidade”, enfatizou o prefeito.

A secretária de Assistência Social, Juliana Ramos, reforçou a necessidade do alerta e da prevenção. “Essas ações são fundamentais para informar a população sobre os riscos e os sinais de abuso. Além disso, queremos mostrar às vítimas que elas não estão sozinhas e que podem contar com nosso apoio e acolhimento”, declarou.

A coordenadora do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), Karla Marcelina, destacou a importância do trabalho em equipe. “Estamos unidos em prol da proteção de nossas crianças e adolescentes. Essas ações demonstram o compromisso de todos os profissionais envolvidos em criar um ambiente mais seguro e saudável para nossa população de infanto-juvenil”, afirmou.

Texto e foto: ASCOM/PMT