Tem inicio  os preparativos para a terceira edição da “Copa de Vaquejada 2026”

O ex-vereador Valdir Andrade está promovendo a terceira edição da Copa de Vaquejada no município de Canindé de São Francisco, será em 2026.

O evento já se tornou uma tradição e faz parte das festividades locais a cada mês de fevereiro, reunindo gente de todo o Brasil, em especial regiões do Nordeste e Estado de Sergipe, Alagoas e Bahia. A estrutura e organização sempre foi motivo de elogios, mobilizando segurança, local para vendas de bebidas, aquecendo a economia local por meio de pequenos comerciantes e demais estabelecimentos.

Valdir Andrade é um dos incentivadores da cultura sertaneja e sua iniciativa é a de apoiar as manifestações culturais, criando diversão, turismo e colocando o município como um polo e referência nesse esporte. Os amantes da vaquejada já podem colocar na agenda do começo de 2026 essa atração que funciona como uma das maiores festas da região do Alto Sertão de Sergipe.

Segundo Valdir Andrade, as informações serão divulgadas aos poucos até a data do evento.

O site Revista Canindé é um dos apiadores do evento.

