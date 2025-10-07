Tempo de Criança segue no Museu da Gente Sergipana com atividades educativas e culturais

No último sábado, 4, o Museu da Gente Sergipana apresentou o espetáculo infantil ‘As histórias da Lua’, da Trupe Kadabra, abrindo as comemorações pelo Dia das Crianças. O Tempo de Criança é uma realização do Instituto Banese e tem como objetivo homenagear a criançada por meio de uma programação lúdica e criativa, que seguirá durante toda a semana com Oficina de Educação Financeira, Jornada Literária e Projeto Arrudiar.

Nesta terça-feira, 7, às 15h, acontecerá a Oficina sobre Educação Financeira e apresentação do Teatro de Bonecos, com o Grupo Mamulengo de Cheiroso. A ação, voltada para crianças acima de 6 anos, será realizada pelo Programa de Educação Financeira do Banese. Participarão grupos agendados e visitantes espontâneos.

De quarta à sexta, 8 a 10, será realizada a Jornada Literária Infantojuvenil, um convite para abrir um portal mágico que permite conhecer livros infantojuvenis de autores sergipanos. A jornada contará com a presença de Germana Araújo, com o livro ‘Faria em Cartaz – A história de um ilustrador sergipano’; de Romero Crispim, com o livro ‘Madá a estrela que virou gente’; de Marineide Macedo e Edilma Rainha, com os livros ‘O reizinho Otávio’ e ‘A pequena Kalil e Os Gigantes’; de Michel de Oliveira, com o livro ‘Quero ser o dragão’, além de Vânia Sobrinho, com o livro ‘O sapinho cantor’. A atividade incluirá ações educativas, sessão de autógrafos, sorteios e venda de livros.

O último dia da programação, domingo, 12, traz mais uma edição da versão infantil do projeto Arrudiar: o Arrudiarzinho, com o tema ‘Navegar é preciso: Aventuras na Tototó e o encanto do Rio Sergipe’. Será uma aventura enriquecedora, que mergulha nas águas do Rio Sergipe para entender mais sobre a cultura e os ecossistemas sergipanos. Durante a atividade, os pequenos e seus responsáveis serão conduzidos pelo historiador Osvaldo Neto e pelo guia de turismo Thárcio Vieira.

Todas as atividades são gratuitas, exceto o projeto Arrudiarzinho, cujos ingressos estarão à venda pelo Sympla nesta terça, 7, às 14h, com o valor de R$40,00, incluindo o acesso à tradicional embarcação tototó, mediação do historiador e acompanhamento do guia de turismo.

