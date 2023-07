Temporada da Cia Kika Tocchetto em Aracaju termina neste final de semana

Últimas apresentações acontecem nos dias 15 e 16 de julho no Shopping Jardins e têm ingressos gratuitos

A companhia baiana de dança, Cia Kika Tocchetto, despede-se da capital sergipana neste final de semana. As apresentações integram a programação das ‘Férias na Fazendinha’ do Shopping Jardins e têm acesso gratuito. No sábado, 15 de julho, acontece a última sessão do musical infantil ‘Dançando com os bichos’ e, no domingo, 16 de julho, será realizado o espetáculo ‘Aventuras na Fazendinha’. As apresentações acontecem às 16 horas no Espaço Jardins, em frente à Praça de Eventos Ipê.

Para garantir o ingresso, basta o adulto responsável pela criança realizar a reserva no Shopping Jardins SuperApp (Android e iOS) clicando na seção ‘Eventos’. Após receber a confirmação, é só retirar as pulseiras de acesso no Balcão de Informações (ao lado do restaurante Tio Armênio), antecipadamente, até 30 minutos antes do início do espetáculo. Após as 15h30 do dia do espetáculo escolhido, as pulseiras não resgatadas serão liberadas para outras famílias.

‘Dançando com os bichos’

O musical convida as famílias a embarcarem em uma história divertida e emocionante protagonizada pelo espantalho solitário que deseja fazer amizade com os animais da fazenda e aprender a dançar. Com a ajuda da Vaca Bailarina, da Ovelha Saltitante, dos Coelhos Malabaristas e dos Porquinhos Alegres, o personagem desajeitado aprende os primeiros passos e, entre tombos, recomeços e rodopios, nasce uma linda amizade.

‘Aventuras na Fazendinha’

O espetáculo conduz as famílias a uma jornada emocionante pela vida no campo, a partir das aventuras e descobertas vividas pelo personagem Joãozinho que, ao chegar em uma linda fazenda, encontra simpáticos animais. Combinando música e dança, a Cia Kika Tocchetto proporciona uma experiência envolvente e educativa, interagindo com a plateia e sensibilizando crianças e adultos sobre a importância do mundo rural, a relação com os animais e a valorização do meio ambiente.

Galinha Pintadinha

A programação das ‘Férias na Fazendinha’ do Shopping Jardins conta também com circuito de brincadeiras e encontros com a Galinha Pintadinha. Até o final de julho, as crianças com até 12 anos têm a oportunidade de se divertirem no parque temático com módulos infláveis e obstáculos, piscina de bolinhas, games, área de pintura, corredor de elásticos, tapetes interativos, escorregadores e camas elásticas, além de escultura da personagem com 5 metros de altura. O circuito da Galinha Pintadinha está localizado na Praça de Eventos Ipê, em frente à loja Riachuelo, funcionando de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 12h às 20h. Os ingressos estão à venda no local.

Encontrinhos

Nos dias 22 e 23 de julho, a querida personagem com penas azulzinhas e um monte de pintinhas estará no Shopping Jardins para interagir com o público e tirar lindas fotos. O acesso será gratuito, mediante realização de reserva no superapp do empreendimento, e os encontros com a Galinha Pintadinha acontecerão em sessões iniciadas às 15h, 15h40, 16h20, 17h, 17h40 e 18h20. As reservas poderão ser realizadas na próxima semana.

‘Férias na Fazendinha’

O quê? Programação de lazer para a criançada com apresentações de teatro e musical infantil, circuito de diversão e encontros com a Galinha Pintadinha.

Quando?

‘Dançando com os Bichos’ – sábado, 15 de julho, às 16h no Espaço Jardins.

‘Aventuras na Fazendinha’ – domingo, 16 de julho, às 16h no Espaço Jardins.

‘Encontro com a Galinha Pintadinha’ – 22 e 23 de julho, às 15h, 15h40, 16h20, 17h, 17h40 e 18h20 no Espaço Jardins.

Circuito da Galinha Pintadinha – Até 30 de julho. Segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 12h às 20h, na Praça de Eventos Ipê.

Onde? Shopping Jardins – Av. Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215 – Jardins, Aracaju | SE.

Acesso? Eventos com acesso gratuito, mediante reserva no Shopping Jardins SuperApp, exceto o Parque da Galinha Pintadinha, cujos ingressos estão à venda no local.

Foto: Arquivo Shopping Jardins

