Temporada de ofertas promete aquecer as vendas fim de semana

As tradicionais liquidações de inverno realizadas no comércio sergipano ganharam fôlego novo nesta semana com o início da campanha BBB Jardins. Desde quarta-feira, 10 de julho, um dos principais centros comerciais de Aracaju realiza a sua aguardada liquidação semestral e promete aquecer as vendas neste fim de semana. Os descontos nas lojas do Shopping Jardins chegam a 70%, a exemplo dos preços praticados em alguns produtos pela rede de perfumaria e cosméticos, Granado.

Até o domingo, 14 de julho, o consumidor também aproveita outros benefícios, como descontos progressivos, ofertas do tipo compre e ganhe e facilidades no pagamento, para renovar o guarda-roupa, atualizar os eletroeletrônicos, itens de telefonia e informática, repaginar a decoração da casa e adquirir artigos esportivos, perfumes, cosméticos, dentre outros.

Algumas operações que já estavam em promoção ampliaram as ofertas para o BBB Jardins. “Na quinta-feira, 11 de julho, colocamos mais produtos em promoção e, agora, quase toda a loja está com descontos de 20, 30, 40 e 50%. Este período está sendo bastante positivo e a nossa expectativa é que o movimento e as vendas aumentem neste fim de semana, quando as pessoas têm mais tempo para vir às compras”, afirmou Jaqueline Boulhosa, gerente da Adidas, marca internacional de artigos esportivos.

Para muitas lojas, o momento é de troca de coleção e isso se reverte em benefícios para o consumidor, que tem a oportunidade de adquirir itens da estação atual a preços reduzidos. “Estamos lançando o nosso preview de primavera/verão. Assim, praticamente todos os nossos produtos de inverno estão com 50% de desconto”, revelou Iatiane de Souza, coordenadora de marketing da loja Arezzo, especializada em calçados e bolsas femininos.

A mesma estratégia é utilizada por algumas marcas do segmento de vestuário. Na Dress To, especializada em moda feminina, toda a loja está com 50% de desconto e, nas araras, estão somente peças das coleções de inverno e alto inverno.

Foto: Arquivo Shopping Jardins

Lotti+Caldas Comunicação