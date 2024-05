Tendência além da estética: Mesa posta cria um ambiente especial e acolhedor

Vista por muito tempo como algo utilizado apenas em situações ocasionais, a mesa posta se tornou, nos últimos anos, uma tendência que vai muito além da estética: demonstra afeto, acolhimento e cuidado de quem organizou o espaço para receber seus convidados da melhor maneira possível, criando um ambiente especial e de apreço pelo momento compartilhado.

Esse movimento se dá, em partes, por conta do período pandêmico vivenciado no começo da década, quando as pessoas, forçadas a passarem mais tempo em casa, redescobriram o prazer de celebrar momentos especiais dentro de seus próprios lares, de forma intimista e pessoal.

Diante dessa realidade, a empreendedora Vanessa Narde idealizou a Chez Mesa Decor, uma loja sergipana voltada para o aluguel de mesa posta, que iniciou suas atividades em 2020, visando auxiliar os seus clientes a tornarem ocasiões simples em memórias afetuosas e eternizadas. Desde então, tornou-se uma das principais do segmento no estado, atuando não só em ocasiões reservadas, mas também em eventos de médio a grande porte, como casamentos, batizados, formaturas e aniversários, por exemplo

Segundo Vanessa, o ato de montar uma mesa vai além da beleza. “A mesa posta sempre esteve presente em minha vida. Minha mãe sempre fez na casa dela e isso sempre foi muito natural para mim e minha família, mas quando fui fazer faculdade em Salvador, percebi que essa não era a realidade de todos, e entendi que muitas famílias não tinham o mesmo hábito de sentarem à mesa juntos, muito menos de fazer a mesa posta, fato que me chamou muita atenção”, comentou.

“Foi aí que tive a ideia de começar a alugar meu próprio acervo, para ajudar as pessoas a tornarem esses momentos ainda mais especiais, oferecendo não apenas produtos de qualidade, mas também a oportunidade de criar memórias afetivas duradouras”, finalizou.

Assim como em todos os segmentos do universo da moda, a mesa posta também reflete traços da personalidade de cada cliente, logo, é importante que os acervos de lojas voltadas para o segmento possuam vastas possibilidades de repertório, como afirma Vanessa.

“Estamos constantemente inovando e ampliando nosso portfólio de produtos e serviços para atender às necessidades de nossos clientes. Além do aluguel de acervos de mesa posta, também oferecemos serviços de consultoria e personalização, para que cada evento seja único e reflita a personalidade de nossos consumidores. Estamos comprometidos em proporcionar experiências memoráveis e criar momentos que serão lembrados com carinho por muitos anos”, concluiu.

Podendo explorar temáticas variadas e infinitas possibilidades, a criatividade e a dedicação da montagem de uma mesa posta é o que torna um momento singular em uma eterna memória harmoniosa. A Chez Mesa Decor fica localizada na Rua Campo do Brito, 284, sala 2, no bairro Treze de Julho, em Aracaju. O instagram é o @chezdecor

Texto e foto Felipe Martins