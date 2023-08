Tentativa de Golpe Contra a Direção do SINTTEL-SE, diz assessoria

Prezados trabalhadores associados ao Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações no Estado de Sergipe (SINTTEL) e toda a sociedade sergipana, é com transparência e responsabilidade que o movimento SINTTEL UNIDO, grupo formado por dirigentes e apoiadores do SINTTEL, esclarece os recentes acontecimentos relacionados a denúncias formuladas por ex-dirigentes do sindicato, numa tentativa absurda de golpe contra a atual direção.

É importante ressaltar que jamais houve apropriação indevida do patrimônio do SINTTEL por nenhuma das pessoas acusadas, e todas as atividades contábeis e obrigações relacionadas ao sindicato foram devidamente registradas e apresentadas no processo que tramita na Justiça do Trabalho.

Curiosamente os ex-dirigentes que agora fazem tais acusações são os mesmos que aprovaram contas, acordos coletivos e participaram ativamente da gestão, tendo sido eleitos e reeleitos para cargos de destaque no sindicato.

A gestão liderada pela presidente IARACI SILVA, que faz parte do grupo histórico fundador do SINTTEL, tem pautado seu trabalho pela defesa dos interesses dos trabalhadores e pela transparência em todas as ações. Repudiamos veementemente essa tentativa de golpe, que visa prejudicar a estabilidade do sindicato e minar a confiança dos trabalhadores em suas lideranças.

Contamos com o apoio e a compreensão de todos nesse momento delicado, e reiteramos nosso compromisso em defender os interesses da categoria e do SINTTEL-SE como um todo. Juntos, resistiremos a essas tentativas de desestabilização e seguiremos trabalhando em prol de um sindicato forte e representativo para os trabalhadores sergipanos.

Consulte o Processo e veja a verdade: Número do processo: 0000463-35.2023.5.20.0007.

Fonte Comunicação Sinttel