Terceira edição do Cras Itinerante leva serviços ao bairro Bugio nesta sexta

A terceira edição do Cras Itinerante acontecerá na próxima sexta-feira, 18, na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Manoel Bonfim, no bairro Bugio, das 8h às 13h. A iniciativa da Prefeitura de Aracaju tem como objetivo levar os serviços da Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social (Semfas) a territórios com maior vulnerabilidade, garantindo o acesso da população a direitos socioassistenciais e promovendo a convivência comunitária.

Entre as ações previstas estão: atualização cadastral de programas como o Bolsa Família e o BPC (Benefício de Prestação Continuada); acesso a serviços do PAIF (Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família), do PAEFI (Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos) e a benefícios eventuais, como auxílio natalidade e auxílio mortalidade. Também estão incluídas oficinas culturais, atividades intersetoriais e rodas de conversa voltadas ao fortalecimento de vínculos familiares e à autonomia de mulheres em situação de vulnerabilidade.

Dentre as dinâmicas abordadas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), terão atividades do Primeira Infância no SUAS (Sistema Único de Assistência Social) – Programa Criança Feliz; Oficina de Pintura e Desenho para crianças e adolescentes; Oficina de Pintura Facial; Oficina de Dança (infantojuvenil ou adulto); e Grupo de Convivência com Idosos, além de oficinas de empreendedorismo feminino.

A ação também promoverá a integração com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Por meio do Cras Itinerante, os moradores da comunidade poderão atualizar a carteira de vacinação.

Foto: Mateus Souza/Ascom Semfas