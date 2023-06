Terceiro dia do Arraiá do Povo anima e emociona o público sergipano e turistas

O Arraiá do povo seguiu a festa no último sábado, 3, com muita animação na Orla da Atalaia. Realizado pelo Governo de Sergipe, através da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), o evento trouxe uma diversidade de estilos de forró em cada palco. A primeira programação do dia foi o Arraiá Mirim com brincadeiras e uma quadrilha espontânea com toda a criançada.

No Coreto da Marluce o Trio Ceará animou as pessoas assim que chegavam no Arraiá com o autêntico forró pé de serra, assim como Robson Melo, no Barracão da Sergipe e Luís Paulo, no palco Rogério.

Na sequência, a atração autenticamente sergipana, Robertinho dos Oito Baixos, colocou o povo para cantar e dançar, no Barracão da Sergipe, animando o público de todas as idades. Logo após, Lucas Campelo trouxe o som da sanfona e aquele forrozinho para ninguém ficar parado.

Já no palco Rogério, Farra do Barão e Cavaleiros do Forró foram as atrações esperadas para todos cantarem e dançarem os seus clássicos, assim como Solange Almeida que fechou o palco em grande estilo, animando toda a galera.

Essa união de talentos consagra o Arraiá do Povo como um evento imperdível, que valoriza a cultura regional, celebra a tradição festiva e artística sergipana, além de mostrar a nossa cultura para quem vem de fora.

Carol Moraes é uma turista paulista, que junto a sua família não podia perder as festividades juninas do País do Forró: “Sou de São Paulo, cheguei para passar as férias em Aracaju, e por coincidência no momento dessa arraiá maravilhoso. Estou curtindo muito com a minha família e amando cada detalhe. A organização está excelente, parabéns”, destacou.

Foto: Almeida Júnior