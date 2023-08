Terceiro volume do livro No Colo da Piedade será lançado no dia 26 de agosto

Mantendo os propósitos de despertar a ideia de pertença e de identidade cristã, a partir da salvaguarda da memória e valorização da História Local, a Paróquia Nossa Senhora da Piedade, de Lagarto, estará promovendo no dia 26 de agosto o lançamento do terceiro volume do livro ‘NO COLO DA PIEDADE’.

A coleção vem sendo assinada, desde 2021, pelos escritores Alexandre Fontes, Claudefranklin Monteiro e Taysa Mércia. Neste terceiro volume, soma-se ao grupo, o padre Vagner Araújo, vigário da Piedade.

O evento irá acontecer às 19h, no Santuário Mariano de Nossa Senhora da Piedade, sendo que o livro conta com o apoio do comércio local: AD, Minas Telecom, Santa Terra, Radiante, Farmácias JB, Hiper Rocha, Quero Delivery, Lojas Brício e Valdenio Hora Fotografias.

O livro

Nesta edição, a homenagem póstuma é para o contador José Weliton Menezes (Leléu), que com seu talento encantou as celebrações e eventos e deixou um testemunho de fé, confiança e esperança, encarando os reveses da vida com fortaleza e resiliência. Patrimônio da cultural lagartense, ele deixou um legado importante, entre eles, o Coral Santa Cecília.

A devoção à Nossa Senhora Auxiliadora, de modo particular, na comunidade da Várzea dos Cágados é tema de Alexandre Fontes. Claudefranklin Monteiro, além de tratar da biografia de Leléu, discorre sobre importância pastoral de monsenhor Marinho para Igreja Católica em Lagarto e de igual modo para a sociedade lagartense.

Taysa Mércia fala da constituição, consolidação e atuação da Pia União Filhas de Maria. E o padre Vagner disserta sobre como de um nincho humilde, a Igreja Matriz tornou-se a um belo e suntuoso Santuário Mariano, apesar das diversas intervenções que sofreu, algumas delas sem o devido cuidado patrimonial e histórico.

Texto e imagem assessoria