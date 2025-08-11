Terreiro promove oficina de toques percussivos com representante da Casa Oxumarê

Atividade gratuita integra a programação dos 25 anos do Ilé Àṣẹ Òpó Oṣogunlade e é voltada para ogãs e percussionistas de casas de matriz africana.

O Ilé Àṣẹ Òpó Oṣogunlade, é Ponto de Cultura desde 2011: Ponto Axé Ô, e realizará através do mesmo a oficina “SARUMBETÓ – de Toques Jeje”, conduzida por Sidney da Mata, Egbon e Balogun da Casa de Oxumarê (Bahia). A iniciativa integra a programação especial de celebração dos 25 anos do terreiro e tem como objetivo fortalecer e valorizar o saber percussivo nas casas de matriz africana do Estado.

A oficina é destinada a pessoas de terreiro que desempenham a função de tocar os atabaques, oferecendo um espaço de troca de experiências, prática e aprofundamento. As atividades acontecerão entre setembro e outubro, de forma presencial, no Povoado Caipe Velho, em São Cristóvão/SE.

A programação contará com encontros conduzidos por Sidney da Mata e também por monitores locais, mantendo a vivência prática e a valorização das tradições musicais afro-brasileiras.

O projeto foi contemplado nos editais da Política Nacional Aldir Blanc Sergipe e conta com o apoio do Governo do Estado de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), via PNAB, direcionada pelo Ministério da Cultura – Governo Federal.

Inscrição: Através do link na bio do Instagram @pontodeculturaaxeo, falar com com o coordenador da oficina, Diego Figueiredo: (Telefone: 79 9831-0543)

Local: Ilé Àṣẹ Òpó Oṣogunlade – Povoado Caípe Velho, São Cristóvão/SE

Datas dos encontros:

• 13 e 14/09 – Sidney da Mata (Casa de Oxumarê/BA)

• 20/09 – Monitor

• 27 e 28/09 – Sidney da Mata (Casa de Oxumarê/BA)

• 04/10 – Monitor

• 11 e 12/10 – Sidney da Mata (Casa de Oxumarê/BA)

Texto e foto assessoria