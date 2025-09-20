Thiago Corrêa garante aprovação de projeto que cria o Dia das Marisqueiras

A Câmara Municipal de São Cristóvão aprovou, nesta quinta-feira (18), o Projeto de Lei nº 052/2025, de autoria do vereador e presidente da Casa Legislativa, Thiago Corrêa (UNIÃO), que institui o Dia Municipal das Marisqueiras, a ser celebrado anualmente em 05 de junho.

Com a iniciativa, Thiago Corrêa buscou valorizar a importância histórica, social, cultural e econômica das marisqueiras, trabalhadoras que desempenham papel fundamental na tradição pesqueira e na preservação da identidade do município.

“São Cristóvão conta com em média mil marisqueiras, nada mais justo que ter uma data para celebrar essa profissão tão importante e as histórias dessas mulheres que vivenciam esse trabalho tão árduo. É também uma forma de trazer luz para as questões ambientais e pensar mais políticas públicas para oferecer mais dignidade ao trabalho delas”, afirmou Thiago Corrêa.

A proposta de Corrêa também foi bem recebida pela Edilma Faustino, presidente da Associação de Pescadores do Povoado Colônia Miranda, ela ressaltou:

“Para a categoria, está sendo um orgulho esse momento e essa lembrança. Vai ser muito bom, pois vai valorizar essa profissão tão importante e que muitas vezes é esquecida”.

Já o representante da Colônia de Pescadores Z2, Romeu Nascimento, destacou que o projeto do vereador fortalece e dá mais visibilidade ao trabalho das marisqueiras:

“É um reconhecimento merecido para as marisqueiras de nossa cidade. Com certeza vai trazer mais visibilidade para esse trabalho, que muitas vezes vem de geração, e que é tão importante para o sustento de centenas de mulheres”.

Com a sanção da lei, São Cristóvão passa a integrar a lista de municípios que oficializam a homenagem às marisqueiras, reafirmando o compromisso do vereador Thiago Corrêa em valorizar o trabalho feminino ligado às águas, defender a cultura local e abrir espaço para novas políticas públicas voltadas à categoria.

