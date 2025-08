Thiago Corrêa participa de celebração dos 15 anos da Praça São Francisco, Patrimônio Mundial

Presidente da Câmara de São Cristóvão, Thiago Corrêa, participou da celebração pelos 15 anos da Praça São Francisco como Patrimônio da Humanidade, com homenagens e reinauguração do Museu Histórico.

O presidente da Câmara Municipal de São Cristóvão, Thiago Corrêa, participou neste sábado (3) da solenidade que marcou os 15 anos da Praça São Francisco como Patrimônio Cultural da Humanidade. A celebração aconteceu na própria praça, no Centro Histórico da cidade, reunindo autoridades, convidados e moradores para relembrar a importância do reconhecimento concedido pela UNESCO em 2009.

Durante o evento, Corrêa foi convidado a entregar uma das principais homenagens da noite ao historiador Thiago Fragata, um dos nomes que contribuíram diretamente para o processo de chancela internacional da praça. A homenagem reforçou a valorização das personalidades locais que ajudaram a projetar a história de São Cristóvão no cenário mundial.

“Hoje é uma noite de muita alegria para todos nós. Celebramos os 15 anos da chancela da Praça São Francisco e também a reinauguração do Museu Histórico de Sergipe. Agradeço ao governador pelo esforço em fomentar ainda mais a cultura, o turismo e a economia do nosso município. Até a próxima!”, declarou Thiago Corrêa.

Além das homenagens, a solenidade também contou com a reinauguração do Museu Histórico de Sergipe, após passar por obras de revitalização. O museu é um dos principais equipamentos culturais do estado e abriga peças que contam a história da cidade e do povo sergipano.

A cerimônia foi organizada pelo Governo do Estado de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (FUNCAP), em parceria com a Prefeitura de São Cristóvão, e contou com apresentações culturais, projeções mapeadas e presença de diversas lideranças locais.

A Praça São Francisco, reconhecida como Patrimônio Mundial pela UNESCO, é considerada um dos conjuntos arquitetônicos coloniais mais bem preservados do Brasil, sendo símbolo da herança histórica e religiosa de Sergipe.

Texto e foto assessoria